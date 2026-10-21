San Isidro: un rayo mató a cuatro yeguas de polo y dejó herido a un cuidador

El episodio ocurrió durante una práctica en la cancha 6 del Jockey Club de San Isidro, donde había 20 animales. El cuidador recibió asistencia médica y los equinos que sobrevivieron quedaron bajo observación veterinaria.

Un rayo mató a cuatro yeguas de polo en el Jockey Club de San Isidro y provocó que un cuidador saliera despedido unos tres metros durante una práctica en la cancha 6 del predio. El hombre cayó de espaldas y recibió asistencia médica en un hospital cercano, sin riesgo de vida.

En el lugar había 20 animales que estaban bajo el cuidado del trabajador. Dos de las yeguas también cayeron al suelo por la descarga, pero lograron recuperarse. Los equinos que sobrevivieron permanecen bajo observación debido a las posibles lesiones que podrían haber sufrido.

El episodio ocurrió durante la mañana de este miércoles, cuando los caballos estaban atados a un poste a la espera de su entrenamiento. La cancha 6 está ubicada en el centro de la pista del Hipódromo de San Isidro. Según la información difundida sobre el caso, la descarga fue repentina y no se habían recibido alertas de actividad eléctrica.

Las lesiones que puede provocar una descarga eléctrica en los caballos

Un veterinario especializado en equinos explicó que este tipo de episodios puede producirse en ámbitos rurales y describió cómo la electricidad afecta a los animales.

“Los rayos transmiten una energía muy intensa que ingresa al cuerpo y se dirige hacia el suelo a través de las patas, que están en contacto con la tierra. Por eso las vendas se rompieron y el pelo apareció quemado en esa zona”, señaló.

Las vendas rojas que tenían colocadas las yeguas se rompieron a la altura de los tobillos, mientras que el pelo de esa zona presentó quemaduras. Ese detalle llamó la atención de quienes observaron las consecuencias de la descarga.

El especialista advirtió que los animales que sobrevivieron también podrían presentar lesiones graves, como la rotura de los tímpanos, además de secuelas que afecten su rendimiento deportivo. Por ese motivo, consideró difícil que puedan volver a jugar al polo.

Qué se informó sobre el operativo en el Jockey Club

Desde la Municipalidad de San Isidro indicaron que Defensa Civil no tuvo que intervenir en el lugar. La Policía, por su parte, aclaró que tampoco participó del procedimiento y que los propietarios de los caballos se encargaron de la situación.

Allegados al caso señalaron que las yeguas afectadas “tienen un valor relativo, no son de los más caros”. También indicaron que no recuerdan un episodio similar entre los aficionados al polo.

Pese a la muerte de los cuatro animales y las posibles lesiones de los sobrevivientes, en el club destacaron que no hubo que lamentar víctimas humanas.