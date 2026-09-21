Renunció una funcionaria cercana a Karina Milei tras los cambios en la Quinta de Olivos

El Gobierno oficializó la salida de María Belén Agudiez de la Subsecretaría de Planificación General, luego de la reorganización de la Quinta de Olivos y el traspaso de responsabilidades a la Casa Militar.

El Gobierno nacional oficializó la salida de María Belén Agudiez de la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, mediante el Decreto 1055/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La renuncia rige desde el 20 de septiembre y fue aceptada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El decreto no precisa los motivos de la dimisión y se limita a agradecer a la funcionaria por los servicios prestados durante su gestión.

La salida se produce después de la reorganización de la Quinta de Olivos dispuesta la semana pasada, que modificó la estructura encargada del funcionamiento de la residencia presidencial.

El nuevo esquema para la Quinta de Olivos

Agudiez formaba parte del equipo de confianza de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Desde su subsecretaría tenía bajo su órbita tareas relacionadas con la organización y el funcionamiento de distintas dependencias presidenciales, entre ellas la Quinta de Olivos.

En el marco de la reorganización, el Gobierno resolvió disolver la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y transferir a la Casa Militar la responsabilidad integral por la seguridad del predio y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia.

El cambio también contempló desvinculaciones y reasignaciones entre el personal civil que trabajaba en Olivos. Según fuentes oficiales citadas en el informe, fueron 12 los despidos, mientras que la transferencia de responsabilidades y bienes a la Casa Militar deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

Con la aceptación de su renuncia, Agudiez deja vacante la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia.