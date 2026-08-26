Ojos en Alerta: el 37% de los avisos de seguridad de San Isidro llega por WhatsApp

El programa Ojos en Alerta permite a vecinos y comerciantes de San Isidro comunicarse directamente con el Centro de Operaciones Municipal y enviar ubicación, imágenes y datos para coordinar la respuesta de las patrullas.

El programa Ojos en Alerta ya concentra el 37% de los avisos que recibe el sistema de seguridad de San Isidro. A través de WhatsApp, vecinos y comerciantes pueden comunicarse directamente con el Centro de Operaciones Municipal (COM) para reportar situaciones sospechosas, robos y hechos de violencia.

El canal permite enviar la ubicación, describir lo que está ocurriendo y adjuntar imágenes. La información es recibida por los operadores del COM, que analizan cada aviso y coordinan la respuesta con los móviles de la Patrulla Municipal.

Las cámaras de seguridad municipales también forman parte del circuito de respuesta. A partir de la información recibida, los operadores pueden realizar seguimientos y aportar datos en tiempo real a los oficiales que se encuentran en la calle.

Comerciantes y vecinos, conectados con el COM

El uso de Ojos en Alerta se incorporó especialmente como una herramienta de comunicación para quienes viven y trabajan en el distrito. Los comerciantes pueden advertir mediante WhatsApp sobre personas sospechosas, situaciones de violencia o hechos ocurridos dentro de sus locales.

En distintos episodios, los usuarios también enviaron imágenes a través del canal. Ese material fue utilizado por los equipos municipales para orientar rastrillajes y colaborar en la localización de sospechosos.

El dato informado por el Municipio señala que el 37% de los avisos de seguridad llega actualmente mediante Ojos en Alerta, una proporción que también puede expresarse como 4 de cada 10 alertas.

Cómo funciona Ojos en Alerta

El sistema articula la información aportada por los vecinos y comerciantes con el COM, las cámaras municipales y las patrullas que recorren las calles. De esta manera, los operadores reciben los datos y coordinan la respuesta de acuerdo con la situación reportada.

Desde el Municipio de San Isidro aclaran que Ojos en Alerta no reemplaza la línea de emergencias, sino que funciona como un canal adicional de comunicación directa para vecinos y comerciantes que están adheridos al programa.

El objetivo planteado es ampliar la participación de quienes viven y trabajan en el distrito y fortalecer una red de prevención que integre la información del territorio con las herramientas tecnológicas y los recursos de seguridad municipales.