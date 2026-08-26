Trabajadores de FATE marcharon a Plaza de Mayo y reclamaron por la reapertura de la planta

Trabajadores de FATE se movilizaron este miércoles a Plaza de Mayo, donde reclamaron por la reapertura de la planta y cuestionaron al Gobierno, a la empresa y a la Justicia por el conflicto que lleva seis meses.

Trabajadores de FATE marcharon este miércoles a Plaza de Mayo para reclamar por la continuidad de la planta y denunciar la situación que atraviesan desde hace seis meses. Desde el escenario montado en el lugar, representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) cuestionaron al Gobierno, a la empresa y a la Justicia.

El secretario general del sindicato, Alejandro Crespo, sostuvo que los trabajadores quedaron en medio de una disputa que excede su situación laboral. “trabajadores de FATE quedaron como rehenes de una disputa entre poderosos”, afirmó.

En ese marco, Crespo apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y planteó: “Milei diciendo que hay empresarios que se aprovechan de los precios, que utilizan una política de extorsión sobre los gobiernos. ¿Qué tenemos que ver los trabajadores para que se cierren las fábricas?”

El reclamo por la reapertura de la planta

Durante la movilización también tomó la palabra Sebastián Tesoro, trabajador de FATE, quien cuestionó la falta de respuestas al planteo realizado ante el Gobierno bonaerense.

“Se presentó un proyecto de ocupación temporal HACE MESES exigiéndole una reunión a Kicillof para que se haga cargo de la situación y no recibimos NINGUNA RESPUESTA”, sostuvo.

Tesoro también hizo referencia a una resolución judicial conocida días atrás. Según explicó, la Justicia obligó a la patronal a pagar los salarios caídos, pero rechazó el pedido relacionado con la reapertura de la planta.

“hace unos días atrás hubo un fallo de la Justicia en el que obliga a la patronal a que nos pague los salarios caídos, pero por otro lado, rechazó la posibilidad de que se reabra la planta”, señaló.

A partir de esa decisión, el trabajador afirmó: “venimos denunciando a la Justicia por un plan en contra de los trabajadores” y agregó: “Es una Justicia que claramente responde a los intereses de las patronales”.

Apoyo de SUTEBA de Tigre

La protesta contó además con el respaldo de SUTEBA de Tigre, que se sumó a la movilización en el marco del paro docente de la provincia de Buenos Aires.

Desde el sindicato docente ratificaron su acompañamiento al reclamo de los trabajadores de FATE y expresaron: “Continuamos el apoyo a esta lucha y a todas las medidas que se tomen contra el lockout patronal”.

La jornada concluyó con una consigna que los trabajadores vienen sosteniendo durante el conflicto: “FATE no se cierra”.