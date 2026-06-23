Franco Colapinto corre el GP de Austria: días, horarios y una nueva chance de sumar puntos en la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine llega al Gran Premio de Austria después de un sólido desempeño en Barcelona y buscará aprovechar el circuito de Red Bull Ring para seguir escalando posiciones en el campeonato de Fórmula 1.

Franco Colapinto volverá a salir a la pista este fin de semana en el Gran Premio de Austria, la octava fecha de la temporada de Fórmula 1, con la expectativa de regresar a la zona de puntos y continuar consolidando su buen momento en el campeonato.

El piloto argentino de Alpine llega a la cita en el circuito de Red Bull Ring luego de una destacada actuación en el GP de Barcelona, donde cruzó la meta en la séptima posición. Sin embargo, una sanción posterior lo relegó al décimo lugar y le permitió sumar solamente un punto.

Aun así, la temporada de Colapinto mantiene un balance positivo. El argentino acumula 16 puntos y ocupa el duodécimo puesto en el campeonato de pilotos, una campaña que lo mantiene competitivo en la mitad de la tabla.

El trazado austríaco se presenta como un escenario favorable para buscar otro resultado importante. El Red Bull Ring cuenta con apenas diez curvas y una extensión de 4,326 kilómetros, características que suelen generar carreras dinámicas y con posibilidades de sobrepasos.

El único antecedente de Colapinto en este circuito se remonta al año pasado, cuando terminó en la decimoquinta posición. En aquella edición, el triunfo quedó en manos del británico Lando Norris, seguido por el australiano Oscar Piastri y el monegasco Charles Leclerc, quienes completaron el podio.

La pelea por el campeonato también suma un atractivo adicional para esta fecha. El líder de la clasificación es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, aunque llega después de abandonar en Barcelona por problemas en su monoplaza. Ese resultado fue aprovechado por el británico Lewis Hamilton, de Ferrari, que se quedó con la victoria y redujo la diferencia a 41 puntos.

Los horarios del Gran Premio de Austria

Viernes



Práctica libre 1: 8.30



Práctica libre 2: 12.00



Sábado



Práctica libre 3: 7.30



Clasificación: 11.00



Domingo