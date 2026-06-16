Cuenta DNI: cómo acceder al descuento del 40% en garrafas y todos los beneficios de junio 2026

A días del inicio de la estación más fría del año, la billetera virtual del Banco Provincia confirmó la continuidad del beneficio en gas envasado y detalló el tope de reintegro mensual, junto con la agenda completa de promociones en carnicerías, gastronomía y comercios de cercanía.

El consumo de gas envasado registra un incremento estacional acelerado debido a la proximidad del invierno 2026. Frente a este escenario de bajas temperaturas, la billetera virtual Cuenta DNI ratificó la vigencia de uno de los beneficios con mayor demanda en el territorio bonaerense: el descuento del 40% para la adquisición de garrafas, una medida orientada a amortiguar el impacto económico de los servicios de calefacción en los hogares.

La promoción desarrollada por el Banco Provincia cuenta con un tope de reintegro unificado de $18.000 por mes y por persona, el cual se encuentra disponible de manera diaria. Para alcanzar el beneficio máximo mensual, los usuarios deben realizar consumos acumulados por un valor de $45.000 a través de la aplicación móvil en cualquiera de los comercios adheridos que comercializan el combustible.

Más allá del beneficio específico para contener el gasto en energía, la entidad financiera oficializó la grilla completa de reintegros que regirá durante todo el mes de junio. El esquema de ahorro abarca desde compras cotidianas de alimentos hasta rubros vinculados al entretenimiento y la educación.

Guía de descuentos y reintegros para el mes de junio



Comercios de cercanía y carnicerías: De lunes a viernes rige una rebaja del 20%. El tope establecido es de $6.000 por semana, una cifra que se completa al registrar consumos por $30.000.

De lunes a viernes rige una rebaja del 20%. El tope establecido es de $6.000 por semana, una cifra que se completa al registrar consumos por $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: Se aplica un 40% de descuento todos los días. Esta modalidad contempla un límite de devolución de $6.000 semanales por persona, alcanzable con compras de $15.000.

Se aplica un 40% de descuento todos los días. Esta modalidad contempla un límite de devolución de $6.000 semanales por persona, alcanzable con compras de $15.000.

Entidades educativas, clubes y universidades: Quienes realicen consumos en estos establecimientos o eventos asociados disponen de un 40% de descuento diario, con un tope de reintegro semanal de $6.000 (para compras de $15.000).

Quienes realicen consumos en estos establecimientos o eventos asociados disponen de un 40% de descuento diario, con un tope de reintegro semanal de $6.000 (para compras de $15.000).

Gastronomía y locales Full YPF: Los días sábados y domingos se ofrece un 25% de ahorro. Ambas opciones manejan un tope independiente de $8.000 por semana, el cual se consolida con gastos de $32.000. En el caso de las estaciones de servicio, la promoción abarca exclusivamente el sector gastronómico y excluye la compra de combustibles.

Los días sábados y domingos se ofrece un 25% de ahorro. Ambas opciones manejan un tope independiente de $8.000 por semana, el cual se consolida con gastos de $32.000. En el caso de las estaciones de servicio, la promoción abarca exclusivamente el sector gastronómico y excluye la compra de combustibles.

Grandes marcas: Opción disponible todos los días con un 30% de descuento. El tope mensual de devolución es de $15.000, fijado sobre consumos de $50.000.

Opción disponible todos los días con un 30% de descuento. El tope mensual de devolución es de $15.000, fijado sobre consumos de $50.000.

Farmacias, perfumerías y librerías: Las compras en librerías de texto cuentan con un 10% de rebaja los lunes y martes, mientras que farmacias y perfumerías ofrecen el mismo porcentaje los miércoles y jueves. En ambos casos, el beneficio se destaca por no tener tope de reintegro.



Por último, el programa de la entidad sumó una alternativa de financiamiento para consumos fuera del sector alimenticio. Aquellas tarjetas de crédito que se encuentren vinculadas directamente a la plataforma de Cuenta DNI permiten saldar compras en hasta tres cuotas sin interés, siempre que se efectúen bajo la modalidad de pago sin contacto en los locales adheridos.