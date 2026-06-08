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Tigre

Tigre entregó anteojos a estudiantes de la Fundación Nosotros con el programa “Para Verte Mejor”

Gisela Zamora junto a funcionarios municipales entregaron más de 35 pares de anteojos
El Municipio de Tigre realizó una nueva entrega de anteojos a estudiantes de la Fundación Nosotros en el marco del programa “Para Verte Mejor”, una política pública vigente desde 2008 que ya superó los 16.000 lentes otorgados y articula acciones entre salud y educación para mejorar el acceso al aprendizaje.

El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva entrega de anteojos en el marco del programa “Para Verte Mejor”, una iniciativa que alcanzó a estudiantes de la Fundación Nosotros y que ya supera los 16.000 pares de lentes otorgados desde su implementación.


La actividad se desarrolló en el centro de la ciudad y contó con la participación de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, junto a funcionarios municipales. En esta oportunidad, se entregaron más de 35 pares de anteojos destinados a alumnos y alumnas de la institución.


“Desde el Municipio de Tigre seguimos impulsando políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades y el acceso a derechos fundamentales. A través del programa 'Para Verte Mejor' acompañamos a niños, niñas y jóvenes en su trayectoria educativa, brindándoles una herramienta esencial para su aprendizaje y desarrollo. Nos llena de satisfacción trabajar junto a instituciones como la Fundación Nosotros, que todos los días promueven la inclusión y el acompañamiento de las personas con discapacidad intelectual y sus familias”, destacó Gisela Zamora.


El programa “Para Verte Mejor” se implementa desde el año 2008 y funciona a partir de un trabajo articulado entre las áreas de Salud y Educación del municipio. La iniciativa incluye controles oftalmológicos para estudiantes de 1° y 6° grado de escuelas de gestión estatal, con el objetivo de detectar necesidades visuales y facilitar el acceso a anteojos.


Además, la política pública se desarrolla en conjunto con Volkswagen y Óptica Visión Tigre, que acompañan la producción y entrega de los lentes a los estudiantes que los requieren.


En representación de la institución, la directora del Centro Integral de la Fundación Nosotros, Evangelina Cambarer, destacó el trabajo articulado con el municipio: “Nos visitan autoridades del Municipio de Tigre para la entrega de anteojos del programa Para Verte Mejor. Hace años que trabajamos en red junto a ellos y logramos que los jóvenes puedan tener un control oftalmológico anual”.


La Fundación Nosotros desarrolla espacios de formación y acompañamiento destinados a personas con discapacidad intelectual, promoviendo la inclusión y el respeto por los derechos. También brinda asesoramiento a familias y realiza actividades de orientación y atención comunitaria.

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María Josefina Doheijo, D.N.I. N° 10.743.680, CEDE el fondo de comercio y/o titularidad de habilitación comercial del rubro COMEDOR – KIOSCO, sito en Camino Bancalari Benavídez N° 401, de la localidad de Troncos del Talar, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires; Nomenclatura Catastral: Circ. II, Secc. P, Parcela 4 F, Zona IP; habilitada en la MUNICIPALIDAD DE TIGRE el 21 de diciembre de 2012, mediante CERTIFICADO DE HABILITACIÓN N° 0025265, Expediente N° 41 12-5306/08 y Cuenta (ISH) N° 43-7485, a favor de la CESIONARIA EDUCACIÓN ALIMENTARIA S.R.L., CUIT N° 30-71706979-6. Reclamos de ley en el mismo establecimiento comercial dentro del término legal.-----------------------------------------------------

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