Tigre entregó anteojos a estudiantes de la Fundación Nosotros con el programa “Para Verte Mejor”

El Municipio de Tigre realizó una nueva entrega de anteojos a estudiantes de la Fundación Nosotros en el marco del programa “Para Verte Mejor”, una política pública vigente desde 2008 que ya superó los 16.000 lentes otorgados y articula acciones entre salud y educación para mejorar el acceso al aprendizaje.

El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva entrega de anteojos en el marco del programa “Para Verte Mejor”, una iniciativa que alcanzó a estudiantes de la Fundación Nosotros y que ya supera los 16.000 pares de lentes otorgados desde su implementación.

La actividad se desarrolló en el centro de la ciudad y contó con la participación de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, junto a funcionarios municipales. En esta oportunidad, se entregaron más de 35 pares de anteojos destinados a alumnos y alumnas de la institución.

“Desde el Municipio de Tigre seguimos impulsando políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades y el acceso a derechos fundamentales. A través del programa 'Para Verte Mejor' acompañamos a niños, niñas y jóvenes en su trayectoria educativa, brindándoles una herramienta esencial para su aprendizaje y desarrollo. Nos llena de satisfacción trabajar junto a instituciones como la Fundación Nosotros, que todos los días promueven la inclusión y el acompañamiento de las personas con discapacidad intelectual y sus familias”, destacó Gisela Zamora.

El programa “Para Verte Mejor” se implementa desde el año 2008 y funciona a partir de un trabajo articulado entre las áreas de Salud y Educación del municipio. La iniciativa incluye controles oftalmológicos para estudiantes de 1° y 6° grado de escuelas de gestión estatal, con el objetivo de detectar necesidades visuales y facilitar el acceso a anteojos.

Además, la política pública se desarrolla en conjunto con Volkswagen y Óptica Visión Tigre, que acompañan la producción y entrega de los lentes a los estudiantes que los requieren.

En representación de la institución, la directora del Centro Integral de la Fundación Nosotros, Evangelina Cambarer, destacó el trabajo articulado con el municipio: “Nos visitan autoridades del Municipio de Tigre para la entrega de anteojos del programa Para Verte Mejor. Hace años que trabajamos en red junto a ellos y logramos que los jóvenes puedan tener un control oftalmológico anual”.

La Fundación Nosotros desarrolla espacios de formación y acompañamiento destinados a personas con discapacidad intelectual, promoviendo la inclusión y el respeto por los derechos. También brinda asesoramiento a familias y realiza actividades de orientación y atención comunitaria.