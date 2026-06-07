Sin grietas: oficialismo y oposición de Tigre se unieron para defender el rol del periodismo

Con la participación de representantes de todos los espacios políticos, el Concejo Deliberante destacó el rol de los medios de comunicación como vínculo entre los vecinos, las instituciones y la democracia.

En una señal política poco frecuente, todos los bloques que integran el Honorable Concejo Deliberante de Tigre participaron de un reconocimiento conjunto al periodismo local y coincidieron en destacar el valor de la libertad de prensa como herramienta fundamental para la vida democrática.

La actividad se realizó en el SUM del cuerpo legislativo y reunió a representantes del oficialismo, la oposición y trabajadores de prensa del distrito. Más allá del reconocimiento institucional, el encuentro dejó una imagen inusual en tiempos de fuerte polarización política: dirigentes de distintos espacios compartiendo una misma mirada sobre la importancia del periodismo para la comunidad.

El presidente del Concejo Deliberante, Miguel Escalante, encabezó la jornada y destacó tanto la tarea cotidiana de los periodistas como la decisión de todos los bloques de acompañar la iniciativa.

"A Tigre lo hacemos grande entre todos, escuchando a todos", expresó durante el acto.

A lo largo del encuentro, los concejales coincidieron en señalar que los medios de comunicación cumplen una función central como nexo entre la ciudadanía y las instituciones públicas. En ese sentido, remarcaron que muchas de las problemáticas que afectan a los vecinos llegan a conocimiento del Estado a través del trabajo periodístico.

También definieron a la prensa como un espacio que refleja las preocupaciones de la comunidad y contribuye al control democrático de la gestión pública.

"La prensa muchas veces habla por quienes no tienen voz y nos obliga a ser mejores", señalaron durante la actividad.

En representación de los trabajadores de prensa, el periodista Walter Unzaga agradeció el reconocimiento y reivindicó la importancia de ejercer la profesión en un marco de libertad.

"La libertad de expresión es clave para poder hacer nuestro trabajo", sostuvo.

La jornada concluyó con una foto que sintetizó el espíritu del encuentro: concejales de todos los bloques políticos y periodistas compartiendo un mismo espacio de diálogo y reconocimiento mutuo.

En el Concejo Deliberante de Tigre, el periodismo local fue destacado como un actor central para fortalecer la participación ciudadana, visibilizar las demandas de los vecinos y consolidar la calidad democrática.