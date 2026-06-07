Rodolfo Arruabarrena regresará a Boca para iniciar su segundo ciclo como director técnico

El ex entrenador xeneize aceptó la propuesta de la dirigencia y ultiman los detalles contractuales para su presentación oficial. Regresará acompañado por parte de su histórico cuerpo técnico.

Rodolfo "Vasco" Arruabarrena será el nuevo entrenador de Boca Juniors. Tras varios días de negociaciones, el ex técnico xeneize aceptó la propuesta presentada por la dirigencia y regresará al club para afrontar las próximas competencias oficiales.

Los representantes del entrenador y los equipos legales de la institución trabajan en los últimos detalles contractuales antes de la presentación formal, que tendría lugar entre martes y miércoles en las instalaciones del club.

La llegada de Arruabarrena cuenta con consenso tanto en el plano deportivo como dirigencial. La conducción del Consejo de Fútbol encabezada por Juan Román Riquelme considera prioritaria la necesidad de encauzar el rumbo del plantel profesional antes del inicio de la pretemporada prevista para mediados de junio en el predio de Ezeiza.

El nuevo ciclo del entrenador estará acompañado por colaboradores de su máxima confianza. Como ayudante de campo continuará Diego Markic, quien trabaja junto al Vasco desde su paso por Tigre en 2011 y luego lo acompañó en Nacional de Montevideo, Boca y sus experiencias en Medio Oriente.

La preparación física estará a cargo de Gustavo Roberti, integrante habitual de los cuerpos técnicos encabezados por Arruabarrena desde su etapa en el fútbol uruguayo y durante su anterior ciclo en el club de la Ribera.

Un regreso diez años después

La vuelta de Arruabarrena representa el reencuentro con una etapa recordada por gran parte de los hinchas xeneizes. Su primer ciclo comenzó en agosto de 2014, cuando asumió en reemplazo de Carlos Bianchi, y se extendió hasta febrero de 2016.

Durante ese período dirigió 75 partidos oficiales y conquistó dos títulos en la temporada 2015: el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina.

Su salida se produjo tras la derrota frente a Racing, que puso fin a un proceso de un año y medio al frente del equipo.

La experiencia internacional antes del retorno

Después de dejar Boca, Arruabarrena desarrolló gran parte de su carrera en Medio Oriente. Dirigió a clubes como Al-Wasl, Shabab Al-Ahli, Al-Sharjah y Al-Shabab, además de conducir a la Selección de Emiratos Árabes Unidos.

Su experiencia más reciente fue en Al-Taawoun de Arabia Saudita, donde trabajó hasta febrero de 2025 y dirigió 29 encuentros oficiales.

Con ese recorrido internacional y una década después de su primera etapa en el club, el Vasco se prepara para iniciar un nuevo desafío al frente de Boca.