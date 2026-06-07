El acuerdo entre ACIERA y el INAI apunta a mejorar el acceso a educación, salud y agua en comunidades indígenas

El acuerdo firmado entre ambas instituciones establece un marco de cooperación para desarrollar acciones sociales, educativas y humanitarias en comunidades indígenas y sectores vulnerables de distintas regiones del país.

ACIERA y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) firmaron un convenio marco de cooperación destinado a promover acciones conjuntas en comunidades indígenas y sectores vulnerables de distintas regiones del país.

El acuerdo fue suscripto por el presidente de ACIERA, Christian Hooft, y el titular del INAI, Claudio Avruj, durante un encuentro realizado el jueves 4 de junio en la Ciudad de Buenos Aires.

Según lo establecido en el convenio, ambas instituciones desarrollarán un marco de colaboración y asistencia recíproca que permitirá impulsar iniciativas territoriales y actividades de interés común vinculadas con la educación, la ayuda humanitaria y el desarrollo comunitario.

El documento tendrá una vigencia inicial de dos años y se renovará automáticamente por períodos iguales, salvo que alguna de las partes manifieste su decisión de no renovarlo con una antelación mínima de 30 días.

El acuerdo también expresa el compromiso de trabajar de manera articulada para contribuir a mejorar las condiciones de vida de comunidades indígenas y sectores vulnerables mediante acciones integradas.

Christian Hooft destacó la importancia de la iniciativa y afirmó: "Todo nuestro trabajo está enfocado en mantener los valores del Evangelio y la ayuda social y humanitaria, sin otros fines. El hecho de que podamos trabajar de manera transparente, con la realidad sobre la mesa y un conocimiento de años, nos permite construir confianza; estar en el territorio nos ayuda a visualizar quién es quién. Tenemos que estar del lado de la gente y de la necesidad, siendo fieles al llamado de los más necesitados. Eso es lo que más nos mueve. Celebramos este convenio y el desafío que se avecina".

Por su parte, Claudio Avruj señaló: "Con la firma de este convenio se abre una posibilidad de aunar esfuerzos humanos. Hay una capilaridad importante en cómo llegar y potenciarnos unos a otros, entendiendo que lo que nos mueve es el desarrollo humano y la vida de la comunidad. Sabemos que los problemas de salud, de acceso al agua y de educación los atraviesan a todos; son temas prioritarios. Debemos ver cómo ayudar a potenciar aquellas cosas que ellos ya saben hacer, como su desarrollo en agricultura, ganadería y emprendimientos, entre otros".

De la actividad participaron además integrantes del Consejo Directivo Nacional de ACIERA, entre ellos Jorge Gómez, Ligia Wurfel, Juan Carlos Bazán, Orlando Vitale, David Patiño y Hugo Baravalle. En representación del INAI también estuvo presente Alejandro Collia, director de Afirmación de Derechos Indígenas.

La firma fue acompañada por referentes de distintas organizaciones religiosas, sociales y comunitarias que desarrollan tareas de apoyo en sectores vulnerables, entre ellas la Sociedad Bíblica Argentina, la Unión de las Asambleas de Dios, la Confederación Evangélica Bautista Argentina, la Iglesia de Dios en Argentina, Haggai Argentina, Iglesia Transparente, Fundación Ellos Son, Fundación Brindarse e Iglesia Consolación a las Naciones de Córdoba, entre otras entidades.