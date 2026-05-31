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Tigre

Educación inicial en Tigre: entregaron nuevos kits de material lúdico en un jardín de Villa La Ñata

Educación inicial en Tigre: entregaron nuevos kits de material lúdico en un jardín de Villa La Ñata
En el marco del programa “Vení y Juguemos Juntos”, el municipio equipó al establecimiento con kits lúdicos para potenciar el desarrollo cognitivo y creativo de los niños y niñas.

El Municipio de Tigre concretó la entrega de nuevo material didáctico en el Jardín de Infantes N°914 de Villa La Ñata. La iniciativa se enmarca en el programa "Vení y Juguemos Juntos", una política pública local orientada a fortalecer los espacios de aprendizaje en la primera infancia.


Con esta entrega, el Gobierno local busca proporcionar herramientas que estimulen el desarrollo cognitivo, la creatividad y el juego en los más pequeños. Hasta el momento, el programa ha alcanzado a diversos establecimientos educativos del partido.



Desde el municipio explicaron que la iniciativa tiene como objetivo principal contribuir al fortalecimiento de la comunidad educativa que transita esta etapa inicial de la vida. A través de la provisión de kits lúdicos, se busca colaborar directamente con las actividades que los docentes desarrollan diariamente en las aulas.


La propuesta no se limita únicamente a la entrega de materiales. Según informaron, el programa se complementa con una serie de talleres formativos destinados tanto al equipo docente como a las familias y los alumnos, buscando generar un impacto integral en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

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