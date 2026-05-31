Tigre lanzó el Club Emprendedor para fortalecer la comercialización de proyectos locales

La iniciativa del Municipio de Tigre propone tres encuentros de formación para fortalecer la comercialización y el networking. El programa busca vincular a los emprendedores y fomentar la economía circular.

El Municipio de Tigre puso en marcha el "Club Emprendedor", una nueva iniciativa destinada a fortalecer las capacidades de comercialización y gestión de los proyectos locales.

El espacio, desarrollado en el Centro de Atención al Vecino (CAV), busca brindar herramientas concretas y facilitar el intercambio de experiencias entre los protagonistas de la economía regional.

Desde el municipio explicaronn que la propuesta surge como respuesta a la necesidad de crear un punto de encuentro donde los emprendedores que forman parte de los programas de la gestión comunal puedan profesionalizar su labor.

El ciclo consta de 3 encuentros presenciales diseñados bajo una modalidad de networking. El objetivo central es que el conocimiento técnico se traduzca en oportunidades reales para cada proyecto. Durante las jornadas, se abordarán temáticas fundamentales para el crecimiento del sector:



Espacios de venta.



Gestión de proveedores.



Estrategias de redes sociales.



Opciones de financiamiento y microcréditos.



Más allá de la formación teórica, el "Club Emprendedor" apuesta a la vinculación directa entre pares. Con este esquema de trabajo, el municipio busca expandir la economía circular en el distrito, facilitando que los emprendedores generen redes de apoyo y contactos estratégicos para potenciar sus propios negocios.