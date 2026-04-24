Duro discurso de Kicillof: habló de “política criminal” contra la educación

El gobernador bonaerense criticó el ajuste en el sistema educativo y planteó la necesidad de mayor inversión para lograr desarrollo e inclusión.

El gobernador Axel Kicillof cuestionó la política educativa del Gobierno nacional y llamó a transformar la educación pública, al encabezar un acto en Avellaneda donde se lanzó el espacio “Derecho al Futuro Educación”.

Durante su discurso, el mandatario advirtió sobre el impacto del ajuste y lo vinculó con un modelo de país que, según planteó, afecta al desarrollo productivo.

“El enorme ataque contra la educación pública no tiene únicamente un móvil presupuestario, apunta también contra un eje central de nuestro pueblo: la posibilidad de construir una sociedad más justa, con igualdad y soberanía”, afirmó el gobernador durante el acto realizado en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda, junto a Alberto Sileoni y el intendente Jorge Ferraresi.

En ese sentido, sostuvo: “El Gobierno nacional quiere torcer el destino de los argentinos y, para eso, apuesta a un país sin industria, sin valor agregado ni ciencia y tecnología”. Y agregó: “No hay libertad sin justicia social, y no hay justicia social sin un Estado eficaz y eficiente”.

Kicillof también endureció sus críticas al señalar: “Tenemos un Presidente que no solo está ajustando, sino aplicando una política criminal contra la educación: necesitamos menos escuela austríaca y más escuela pública argentina”.

Al mismo tiempo, destacó las políticas implementadas en la provincia: “Estamos llevando adelante la transformación del sistema educativo: finalizamos 8.500 obras de infraestructura, inauguramos el equivalente a mil escuelas nuevas y extendimos la jornada escolar”.

“No alcanza con protestar y resistir, estamos acá para construir un horizonte distinto. Defender la escuela pública es aceptar que tiene problemas, pero que ninguno de ellos se resuelve recortando los presupuestos”, subrayó.

En esa línea, remarcó: “Tenemos que transformar la educación pública en favor de una Argentina productiva y soberana”.

Por su parte, Alberto Sileoni señaló: “El Gobierno nacional está ausente y abandonó al sistema educativo en todo el país, pero no vinimos a este espacio solo a narrar el daño: estamos para generar propuestas diferentes”.

El intendente Jorge Ferraresi agregó: “Estamos convencidos de que la escuela es el mejor lugar para que los pibes y pibas produzcan su pensamiento crítico y la herramienta más eficaz de movilidad social ascendente”.

Del acto participaron además la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro Carlos Bianco, la directora general de Cultura y Educación Flavia Terigi y la jefa de Gabinete local Magdalena Sierra.