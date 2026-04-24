Clases gratis en plazas de Tigre: cómo funciona el programa Plazas Activas

El Municipio realiza jornadas abiertas de actividad física en distintos barrios, con clases de zumba y ritmo a cargo de profesores de polideportivos.

El programa Plazas Activas en Tigre continúa sumando jornadas con clases gratuitas de actividad física en espacios públicos del distrito, una propuesta que busca fomentar hábitos saludables entre vecinos y vecinas.

Las actividades se desarrollan en distintas localidades y están abiertas a toda la comunidad, sin necesidad de inscripción previa.

En esta etapa, las clases se realizaron en General Pacheco, Benavídez, Tigre centro, El Talar y Don Torcuato, con una importante participación.

Las jornadas incluyeron espacios como la plaza de General Pacheco, la plaza San Martín de Benavídez, la plaza de El Talar, la plaza Alvear de Don Torcuato y el playón de la estación de trenes de Tigre, donde se dictaron clases de ritmo y zumba.

Las actividades están a cargo de profesores de los polideportivos municipales, quienes coordinan las rutinas y acompañan a los participantes durante cada encuentro.

El programa Plazas Activas apunta a generar espacios de encuentro al aire libre, promoviendo el ejercicio físico de manera accesible y gratuita en distintos puntos del distrito.