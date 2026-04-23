La Bancaria convoca a un paro en el BCRA y advierte por posible falta de efectivo

La medida de la Asociación Bancaria no afectará la atención en bancos, pero podría generar problemas en la provisión de efectivo en el interior del país.

El paro en el Banco Central previsto para el lunes 27 de abril abre interrogantes sobre el funcionamiento del sistema financiero, especialmente en relación con la disponibilidad de efectivo en el interior del país.

La medida fue convocada por la Asociación Bancaria, que dispuso un cese de actividades por 24 horas en los tesoros regionales del BCRA en todo el país, en rechazo al cierre de oficinas y posibles despidos.

El conflicto se originó por la decisión del Banco Central de cerrar 12 tesoros regionales, una medida que, según el gremio, pone en riesgo 32 puestos de trabajo.

“Ante la falta de diálogo y el estancamiento de las negociaciones con las autoridades del B.C.R.A, sumado a las intimidaciones y amenazas que recibieron los trabajadores y trabajadoras, se decidió efectuar un paro de 24 horas”, señalaron.

A pesar de la medida, los bancos funcionarán con normalidad. La atención en sucursales y las operaciones a través de cajeros automáticos no se verán afectadas directamente.

Sin embargo, el impacto podría sentirse en la logística del dinero. “No habrá traslado ni abastecimiento de efectivo en aquellas entidades que requieran dicha operatoria”, advirtió la Bancaria.

Esto podría generar faltantes puntuales de dinero en algunas regiones del interior, aunque fuentes del sistema financiero estiman que el impacto sería limitado por tratarse de una medida de un solo día.

Además, varios bancos cuentan con circuitos propios de distribución de efectivo, lo que permitiría compensar parcialmente la inactividad de los tesoros regionales.

El conflicto podría escalar. “De no obtener respuestas satisfactorias, se profundizará el plan de acción con medidas de fuerza en todas las entidades”.

En paralelo, la Bancaria cerró recientemente su paritaria, con un aumento del 3,4% en marzo, que eleva el salario inicial a $2.259.305,03, y un bono por el Día del Bancario superior a $2 millones.