Conductor imprudente en San Isidro: aceleró un BMW, perdió el control y chocó frente al Hipódromo

Un conductor perdió el control de su BMW al salir de un evento de autos de alta gama en San Isidro y chocó contra otro vehículo. El hecho quedó registrado en video.

Un episodio de imprudencia al volante en San Isidro empañó el cierre del evento “Exóticos en Argentina 2026”, realizado en el Hipódromo de San Isidro, cuando un conductor perdió el control de su vehículo y protagonizó un choque. El hecho no dejó heridos, pero generó preocupación entre los presentes.

El incidente ocurrió sobre la avenida Márquez, en el momento en que los vehículos comenzaban a retirarse del predio ante la mirada del público que se había acercado a observar autos de alta gama.

Cómo fue el choque en San Isidro

De acuerdo a fuentes de tránsito, un BMW blanco intentó incorporarse a la avenida cuando su conductor realizó una aceleración brusca, lo que provocó que perdiera el control del rodado.

El vehículo se desvió de su trayectoria, cruzó de carril y terminó impactando contra otro automóvil que se encontraba detenido en la mano contraria.

Video viral del accidente

La secuencia quedó registrada en video y se difundió rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observan tanto la maniobra imprudente como el momento del impacto y los daños materiales en ambos vehículos.

A pesar de la violencia del choque, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas. El hecho solo ocasionó daños materiales en los autos involucrados.