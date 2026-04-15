Julio Zamora recibió al rabino Eliahu Hamra en Tigre y participará del acto por los 32 años del atentado a la AMIA

El intendente de Tigre mantuvo un encuentro con el gran rabino de la AMIA, quien lo invitó a participar del acto federal en homenaje a las víctimas del atentado.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió en el Palacio Municipal al gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, en el marco de una reunión institucional vinculada a la conmemoración por los 32 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina.

El encuentro tuvo como eje la invitación al jefe comunal para participar del Encuentro Federal por la Memoria, una actividad que reunirá a intendentes de todo el país para homenajear a las 85 víctimas del ataque.

Durante la reunión, también participó el secretario General de Hacoaj, Sebastian Szabo, quien acompañó al representante de la comunidad judía en la visita oficial.

Encuentro en Tigre por la memoria de la AMIA

El intendente destacó el vínculo entre el Municipio y la comunidad judía local. "Estuvimos compartiendo un momento con Eliahu Hamra, donde dialogamos sobre la importante presencia que tiene en nuestra comunidad el pueblo judío. Están representados con grandes instituciones como la Hacoaj y con quienes trabajamos durante todo el año en pos del bienestar común de los tigrenses. Además, recibí la invitación para el Encuentro Federal por la Memoria, en conmemoración de las 85 víctimas del atentado a la AMIA", expresó Julio Zamora.

Por su parte, el gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, valoró el encuentro institucional y explicó el alcance de la convocatoria. "Estamos muy agradecidos al intendente que nos recibió. Lo invitamos a Julio Zamora al acto por el atentado a la AMIA, que este año se cumplen 32 años. Es una iniciativa en la cual convocamos a jefes comunales de distintos municipios del país, distritos donde se encuentran alguna instalación de la comunidad judía", sostuvo.

Homenaje a las víctimas y participación federal

El Encuentro Federal por la Memoria se desarrollará en la Plaza Seca de la AMIA y tendrá como objetivo rendir homenaje a las víctimas, con un mensaje de unión y paz a través de diferentes oradores.

Según lo previsto, participarán más de 130 intendentes de todo el país, en una convocatoria que busca fortalecer la memoria colectiva y el compromiso institucional.

Durante el intercambio, Eliahu Hamra le entregó a Julio Zamora un cuadro de la fachada de la AMIA, mientras que el jefe comunal realizó un presente institucional en nombre del Municipio.