Julio Zamora anunció 50 mil metros de veredas vecinales en Tigre: avanza el Plan en General Pacheco

El intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó las obras del Plan de Veredas Vecinales en General Pacheco, donde se ejecutan trabajos en el barrio Las Tunas y se proyectan 10 mil metros en esta etapa. El programa busca mejorar la conectividad urbana y la seguridad peatonal en distintos puntos del distrito.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió las obras del Plan de Veredas Vecinales que el Municipio ejecuta en el barrio Las Tunas, en la localidad de General Pacheco, donde actualmente se intervienen 500 metros sobre la calle Araoz de Lamadrid, entre Arévalos y Lucio Mansilla.

En ese marco, el jefe comunal destacó el alcance del programa que prevé la construcción de miles de metros de infraestructura peatonal en todo el distrito.

“El proyecto total en Tigre completa 50 mil metros de veredas y esto tiene como finalidad vincular escuelas, instituciones y todo aquello que signifique un tránsito intenso de los vecinos. Antes no había un plan, lo que implicaba inseguridad. Estas son obras importantísimas para la comunidad”, expresó Julio Zamora durante la recorrida.

Actualmente, en Las Tunas se ejecutan 500 metros de obra sobre la calle Araoz de Lamadrid, entre Arévalos y Lucio Mansilla. Previamente, se habían realizado intervenciones sobre la calle Riobamba, con un total de 1.200 metros.

El proyecto del Gobierno local contempla en esta etapa un total de 10 mil metros lineales de veredas vecinales en Las Tunas, con el objetivo de mejorar la circulación peatonal y reforzar la seguridad en los traslados cotidianos de los vecinos.