Licencias de conducir en San Isidro: agilizan el trámite y ya entregaron más de 11 mil en 2026

Con un sistema digital y turnos prepagos, el Municipio redujo tiempos y simplificó el proceso para sacar o renovar el registro.

El Municipio de San Isidro ya entregó 11.017 licencias de conducir en lo que va del año, entre originales, duplicados, ampliaciones y reemplazos. El dato se da en un contexto de cambios en el sistema que permiten hacer el trámite en el día y en menos de una hora en la mayoría de los casos.

La modificación central fue la implementación de un esquema de turnos prepagos y gestión online, que simplifica gran parte del proceso antes de asistir a la sede.

Con este sistema, los vecinos completan los pasos administrativos de manera digital y solo deben concurrir para realizar las evaluaciones psicofísicas, el examen teórico y, cuando corresponde, la prueba práctica.

El cambio redujo significativamente los tiempos. Un trámite que antes podía demorar hasta siete días —o implicaba pagar un extra para obtenerlo en el momento— ahora se resuelve sin costo adicional y en menos de una hora en la mayoría de los casos.

En términos de volumen, el Municipio mantiene un promedio superior a 3.000 licencias mensuales. Enero fue el mes con mayor demanda, con 4.337 trámites, seguido por febrero con 3.586 y marzo con 2.761, lo que suma 10.684 licencias en el primer trimestre. A ese número se agregan otros trámites como duplicados y ampliaciones, que elevan el total a 11.017.

Por otro lado, los conductores mayores de 71 años cuentan con la posibilidad de realizar las instancias administrativas de forma presencial y con asistencia. Además, una vez aprobadas las evaluaciones psicofísicas y teóricas, pueden renovar su licencia sin tener que rendir el examen práctico todos los años.

Cómo hacer el trámite paso a paso

1. Sacar turno online a través del sistema municipal

2. Completar los datos y pagar el trámite de forma anticipada

3. Presentarse el día asignado para realizar:

- evaluación psicofísica

- examen teórico

- examen práctico (si corresponde)

4. Si se aprueba todo, la licencia se entrega en el momento

Este esquema permite evitar filas y reducir tiempos de espera, concentrando todo el proceso en una sola jornada.