Un profesor de ajedrez de Tigre ganó un torneo internacional en Mar del Plata

Luca Silva se quedó con el primer puesto en el Abierto Internacional de Mar del Plata tras finalizar invicto y compartir la cima con un Gran Maestro.

Un profesor de la Escuela Municipal de Ajedrez de Tigre logró el primer puesto en el Abierto Internacional de Mar del Plata, uno de los torneos más tradicionales del país.

Se trata de Luca Silva, quien finalizó el certamen invicto con 7.5 puntos y compartió la primera posición con el Gran Maestro Vitalii Kiselev, en una competencia que reunió a 186 jugadores de distintos países.

El torneo, que celebró su 55° edición, convocó a competidores nacionales e internacionales, incluyendo jugadores con títulos y aspirantes a Maestro.

"Estoy muy contento con el resultado en este torneo que es histórico. El resultado individual fue importante: también recibí un acompañamiento fundamental por parte del Municipio y de mi familia", expresó Silva tras la competencia.

El jugador también destacó su rol como formador: "Siempre que le doy clases a mis alumnos en Tigre doy el 100% y eso se ve reflejado".

Silva es Maestro FIDE y forma parte del Club de Ajedrez de Tigre. Además, se desempeña como docente en la escuela municipal desde 2024, donde entrena a jóvenes jugadores del distrito.

El resultado lo posiciona entre los destacados del certamen y refuerza el crecimiento del ajedrez en el ámbito local.