Controles médicos gratuitos en San Isidro: dónde están las postas de salud en abril

Los operativos incluyen controles cardiológicos, nutricionales, vacunación y detección de enfermedades, con atención sin turno en distintos puntos del distrito.

Los controles médicos gratuitos continúan en San Isidro durante abril, con operativos en distintos barrios que permiten a los vecinos acceder sin turno a chequeos clave para la prevención de enfermedades.

A través del programa “Corazón Saludable”, se instalan postas sanitarias donde se realizan estudios básicos y evaluaciones profesionales orientadas a detectar factores de riesgo y promover hábitos saludables.

Durante cada jornada, los vecinos pueden realizarse controles cardiológicos y nutricionales, además de mediciones de presión arterial, glucemia y colesterol, junto con la vacunación correspondiente al calendario nacional.

Según los resultados, el equipo de salud brinda indicaciones personalizadas y, si es necesario, realiza derivaciones a especialistas dentro del sistema municipal.

Estos operativos permiten detectar de forma temprana enfermedades crónicas vinculadas al sistema cardiovascular, como hipertensión, diabetes y dislipidemias, principales factores de riesgo en la población adulta.

Cronograma de postas de salud en San Isidro

Los operativos se desarrollan de 9:30 a 12:30 horas en distintos puntos del distrito:



Viernes 10 de abril: Sociedad de Fomento 9 de Julio, Manuel Láinez 1955, Boulogne

Sociedad de Fomento 9 de Julio, Manuel Láinez 1955, Boulogne

Martes 14 de abril: Sede “San Cayetano”, Maestra Manuela García 2024, Beccar

Sede “San Cayetano”, Maestra Manuela García 2024, Beccar

Jueves 23 de abril: Delegación Las Lomas y Santa Rita, Av. Juan Segundo Fernández 201, San Isidro

Delegación Las Lomas y Santa Rita, Av. Juan Segundo Fernández 201, San Isidro

Jueves 30 de abril: Del Barco Centenera y Pedro de Mendoza, San Isidro



En caso de mal clima, los operativos pueden reprogramarse. Las actualizaciones se informan a través del Instagram @sanisidrosaludpublica y el canal de WhatsApp oficial.

Programa 1000 Días: controles para embarazadas y niños

En paralelo, continúa el Programa 1000 Días, orientado a la atención integral de embarazadas y niños de hasta dos años, con servicios gratuitos en los mismos operativos.

Durante estas jornadas, se realizan ecografías, controles obstétricos y pediátricos, estudios de laboratorio, vacunación y atención odontológica, además de talleres de acompañamiento.

Los operativos también se desarrollan de 9:30 a 12:30 horas:



Miércoles 15 de abril: Hermanas de la Caridad, Juan Clark 1760, Beccar

Hermanas de la Caridad, Juan Clark 1760, Beccar

Miércoles 22 de abril: Sociedad de Fomento 9 de Julio, Manuel Láinez 1955, Boulogne

Sociedad de Fomento 9 de Julio, Manuel Láinez 1955, Boulogne

Miércoles 29 de abril: Parroquia San Andrés Avelino, Pichincha 1050, Villa Adelina



Las embarazadas pueden acceder a información y turnos a través de WhatsApp 11-3916-9340 o por correo electrónico a mildias@sanisidro.gob.ar.