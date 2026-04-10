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San Isidro

Controles médicos gratuitos en San Isidro: dónde están las postas de salud en abril

San Isidro ofrece controles médicos gratuitos en abril
Los operativos incluyen controles cardiológicos, nutricionales, vacunación y detección de enfermedades, con atención sin turno en distintos puntos del distrito.

Los controles médicos gratuitos continúan en San Isidro durante abril, con operativos en distintos barrios que permiten a los vecinos acceder sin turno a chequeos clave para la prevención de enfermedades.


A través del programa “Corazón Saludable”, se instalan postas sanitarias donde se realizan estudios básicos y evaluaciones profesionales orientadas a detectar factores de riesgo y promover hábitos saludables.



Durante cada jornada, los vecinos pueden realizarse controles cardiológicos y nutricionales, además de mediciones de presión arterial, glucemia y colesterol, junto con la vacunación correspondiente al calendario nacional.


Según los resultados, el equipo de salud brinda indicaciones personalizadas y, si es necesario, realiza derivaciones a especialistas dentro del sistema municipal.


Estos operativos permiten detectar de forma temprana enfermedades crónicas vinculadas al sistema cardiovascular, como hipertensión, diabetes y dislipidemias, principales factores de riesgo en la población adulta.


Cronograma de postas de salud en San Isidro


Los operativos se desarrollan de 9:30 a 12:30 horas en distintos puntos del distrito:



  • Viernes 10 de abril: Sociedad de Fomento 9 de Julio, Manuel Láinez 1955, Boulogne

  • Martes 14 de abril: Sede “San Cayetano”, Maestra Manuela García 2024, Beccar

  • Jueves 23 de abril: Delegación Las Lomas y Santa Rita, Av. Juan Segundo Fernández 201, San Isidro

  • Jueves 30 de abril: Del Barco Centenera y Pedro de Mendoza, San Isidro


En caso de mal clima, los operativos pueden reprogramarse. Las actualizaciones se informan a través del Instagram @sanisidrosaludpublica y el canal de WhatsApp oficial.


Programa 1000 Días: controles para embarazadas y niños


En paralelo, continúa el Programa 1000 Días, orientado a la atención integral de embarazadas y niños de hasta dos años, con servicios gratuitos en los mismos operativos.


Durante estas jornadas, se realizan ecografías, controles obstétricos y pediátricos, estudios de laboratorio, vacunación y atención odontológica, además de talleres de acompañamiento.


Los operativos también se desarrollan de 9:30 a 12:30 horas:



  • Miércoles 15 de abril: Hermanas de la Caridad, Juan Clark 1760, Beccar

  • Miércoles 22 de abril: Sociedad de Fomento 9 de Julio, Manuel Láinez 1955, Boulogne

  • Miércoles 29 de abril: Parroquia San Andrés Avelino, Pichincha 1050, Villa Adelina


Las embarazadas pueden acceder a información y turnos a través de WhatsApp 11-3916-9340 o por correo electrónico a mildias@sanisidro.gob.ar.

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