San Isidro refuerza la Patrulla Municipal con nuevos agentes en formación

El municipio avanza con la capacitación de nuevos efectivos con entrenamiento táctico, físico y emocional para mejorar la prevención del delito y la respuesta ante emergencias.

San Isidro avanza en la formación de nuevos agentes para reforzar la seguridad en el distrito, con un programa que apunta a mejorar la prevención del delito y optimizar la respuesta ante emergencias en los distintos barrios.

La capacitación se desarrolla en el Centro de Formación “Santa Rita”, donde los aspirantes reciben entrenamiento técnico, físico y psicoemocional orientado a intervenciones en situaciones de crisis y patrullaje urbano.

En ese marco, el intendente Ramón Lanús recorrió las instalaciones y supervisó el avance del curso que atraviesan los nuevos oficiales, en una jornada en la que dialogó con los aspirantes sobre sus expectativas y las demandas de cada barrio.

“No nos quedamos solo en la tecnología; invertimos en la capacitación de quienes tienen que cuidarnos. Queremos oficiales que actúen con determinación frente al delito, pero que también tengan la inteligencia emocional y la vocación de servicio necesarias para asistir al vecino en el momento en que más lo necesita”, expresó el jefe comunal.

Cómo es la formación de los nuevos agentes

El programa de entrenamiento alcanza actualmente a 26 oficiales conductores y 20 oficiales de patrulla a pie, quienes cursan 12 materias técnicas orientadas a la operatividad en el territorio.

Entre los contenidos se incluyen Criminalística y un refuerzo en Geografía Operativa, considerada una herramienta clave para optimizar recorridos y reducir los tiempos de respuesta ante alertas provenientes del Centro de Monitoreo.

El proceso de selección fue exigente: 350 postulantes participaron de la convocatoria y solo 57 ingresaron a la instancia de formación, bajo criterios enfocados en la excelencia operativa.

“Buscamos consolidar el perfil de un oficial profesional, incorporando herramientas que le permitan intervenir de manera más segura y eficiente. Esto implica perfeccionar procedimientos, capacidades físicas y manejo de crisis con una preparación táctica superior”, señalaron desde la Secretaría de Seguridad.

Entrenamiento en situaciones reales

En el Centro de Formación “Santa Rita”, los aspirantes realizan prácticas de defensa personal y entrenamiento físico operativo, fundamentales para su desempeño en la vía pública.

En paralelo, los oficiales que cumplirán funciones como conductores se especializan en pistas que recrean escenarios de persecución y maniobras evasivas en entornos urbanos, con el objetivo de mejorar la respuesta ante situaciones críticas.

Cómo funciona el sistema de seguridad en San Isidro

El refuerzo de personal se integra a una estructura que cuenta con 444 oficiales en capacitación permanente, 130 patrullas y 46 motocicletas, además de unidades especializadas como la Brigada de Operaciones Inmediatas (B.O.I.) y la Brigada de Orden Urbano (B.O.U.).

El sistema se complementa con la infraestructura tecnológica del Centro de Monitoreo, desde donde se coordinan 2.646 cámaras de videovigilancia y un Anillo Digital con 170 lectoras de patentes, que permite detectar e interceptar vehículos con pedido de captura en cuestión de minutos.

Además, el programa “Ojos en Alerta” continúa funcionando como un canal directo entre los vecinos y el sistema de seguridad, permitiendo reportar situaciones vía WhatsApp y activar una respuesta inmediata de la Patrulla Municipal durante las 24 horas.