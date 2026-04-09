Aumenta el ausentismo en secundaria: más de la mitad de los alumnos supera las 15 faltas

Un informe nacional revela que el ausentismo escolar creció en todas las provincias y muestra una tendencia cada vez más marcada entre los estudiantes con mayor cantidad de inasistencias.

El ausentismo escolar en el nivel secundario volvió a crecer en la Argentina y ya alcanza a más de la mitad de los estudiantes del último año. Según datos de 2024, el 51% de los alumnos acumuló 15 o más inasistencias hasta octubre, siete puntos más que en 2022, cuando el porcentaje era del 44%.

El dato surge de un informe de Argentinos por la Educación, basado en cuestionarios de las pruebas Aprender 2024 y PISA 2022, que relevaron la percepción de estudiantes y directivos en todo el país.

Buenos Aires, entre las provincias con más ausentismo

El informe muestra fuertes diferencias entre distritos. Buenos Aires encabeza el ranking con el 66% de estudiantes con más de 15 faltas, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%).

En contraste, los niveles más bajos se registran en Santiago del Estero (28%), San Juan (29%) y Jujuy (30%).

Un fenómeno cada vez más concentrado

Uno de los datos más relevantes es la “polarización” del ausentismo. Mientras se mantiene estable el grupo de alumnos con pocas faltas, crece el segmento con inasistencias más altas.

Entre 2022 y 2024:



Los estudiantes con más de 20 faltas pasaron del 26% al 30%

pasaron del 26% al 30%

Los que tienen entre 15 y 19 faltas crecieron del 18% al 21%

crecieron del 18% al 21%

El grupo intermedio (5 a 14 faltas) cayó del 41% al 34%



Esto sugiere que cada vez más alumnos pasan de un nivel moderado a uno crítico de ausentismo.

Por qué faltan los estudiantes

El principal motivo señalado por los alumnos son problemas de salud, mencionado por el 62% como una de las causas principales.



“No tenía ganas de ir a la escuela” (39%) , con mayor incidencia en el sector privado

, con mayor incidencia en el sector privado

Problemas de acceso a la escuela



Llegadas tarde (32%)



Viajes y otros motivos



El impacto del ausentismo

El informe advierte que la inasistencia sostenida tiene consecuencias directas en la trayectoria educativa. En el corto plazo, afecta el rendimiento académico, el riesgo de repetir y el abandono escolar, además del desarrollo social y emocional.

A largo plazo, el ausentismo se vincula con mayores niveles de desempleo y menores ingresos en la vida adulta.

Además, los especialistas señalan que Argentina no cuenta con un sistema consolidado de datos abiertos sobre inasistencias, lo que limita el monitoreo del problema y el diseño de políticas públicas efectivas.