Vence el plazo para el pago de salarios en FATE mientras crece el conflicto laboral

La Cámara de Apelaciones ordenó a FATE pagar los sueldos pendientes según el acuerdo de mayo de 2025. El gremio SUTNA alerta sobre el vencimiento del plazo y prepara una movilización.

La disputa por los salarios adeudados a los trabajadores de FATE alcanza un punto crítico: el viernes vence el plazo fijado por la justicia para el pago de sueldos pendientes, mientras la empresa planea apelar la medida. En paralelo, el sindicato SUTNA prepara una movilización en Plaza de Mayo y se evidencian tensiones políticas en la provincia de Buenos Aires.

Un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II, ordenó a FATE pagar los sueldos devengados incluidos en el acuerdo homologado del 21 de mayo de 2025 y continuar abonando los haberes quincenales hasta julio de 2026. La sentencia respondió a una medida cautelar presentada por SUTNA y estableció plazos concretos para el cumplimiento de la obligación salarial.

El secretario general de SUTNA, Alejandro Crespo, sostuvo que la empresa aprovechó los beneficios impositivos otorgados en mayo de 2025 y luego rompió el acuerdo al cerrar la planta el 18 de febrero. "La sentencia judicial establece la obligatoriedad del pago inmediato de los salarios adeudados y la continuidad de los pagos futuros conforme venzan las quincenas", afirmó Crespo.

Desde la empresa indicaron que 600 trabajadores ya alcanzaron un acuerdo, mientras que otros 300 empleados permanecen en conflicto. "La ley es clara: vas a trabajar, cobrarás; no vas a trabajar, no cobrarás. La empresa cerró en febrero", señalaron fuentes de FATE, subrayando las pérdidas económicas sufridas en los últimos cinco años y dos procesos preventivos de crisis.

El conflicto también se trasladó a la esfera política provincial. La Secretaría de Trabajo de la Nación dictó conciliación obligatoria entre el 18 de febrero y el 18 de marzo; luego, la provincia de Buenos Aires asumió el control hasta el 20 de abril. Según Crespo, la planta tiene un rol estratégico: "Como las cubiertas de camión y ómnibus solo se producen en FATE, es un bien esencial; si se corta el flujo de barcos, el transporte quedaría paralizado".

El sindicato presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para que el Ejecutivo provincial asuma la dirección de FATE durante un año, sumando respaldo de varios bloques y gremios, entre ellos camioneros, ATE y aceiteros.

Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia, se encuentra al frente de las negociaciones, en medio de tensiones internas con el gobernador Axel Kicillof y la agrupación La Cámpora, que controla áreas clave de la estructura provincial.

La movilización organizada por SUTNA y otros gremios en Plaza de Mayo busca visibilizar el reclamo y exigir una solución para los trabajadores que aún no cobraron sus salarios desde el cierre de la planta en febrero.