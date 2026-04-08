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Tigre no pudo sostener la ventaja y empató ante Alianza Atlético en su debut en la Sudamericana

Tigre no pudo sostener la ventaja y empató ante Alianza Atlético en su debut en la Sudamericana
El equipo de Diego Dabove igualó en su debut en la Copa Sudamericana 2026 tras ponerse en ventaja con gol de Ignacio Russo. Acumula ocho partidos sin triunfos.

Tigre empató 1-1 frente a Alianza Atlético en Perú por la primera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026 y extendió su racha a ocho partidos sin victorias en todas las competencias. El equipo de Diego Dabove se había puesto en ventaja con gol de Ignacio Russo, pero el conjunto local llegó a la igualdad a través de Valentín Robaldo.


En el estadio Miguel Grau del Callao, el conjunto de Victoria mostró dos caras: un inicio efectivo y un desarrollo posterior en el que cedió terreno y terminó pagando una desatención defensiva.


Tigre pegó primero pero no lo sostuvo


El equipo argentino abrió el marcador a los 9 minutos del primer tiempo tras una presión alta liderada por Gonzalo Martínez y Jabes Saralegui, que permitió recuperar la pelota cerca del área rival.


La jugada continuó con una habilitación de Elías Cabrera para David Romero, cuyo remate fue rechazado. En el rebote apareció Russo, que definió para el 1-0, convalidado luego de la revisión del VAR.


El tanto significó un alivio para Tigre, que llegaba con una racha adversa en el plano local y necesitaba recuperar confianza.


El local reaccionó y Tigre retrocedió


Tras ponerse en ventaja, Tigre adoptó una postura más conservadora y cedió la iniciativa. Alianza Atlético, dirigido por Federico Urciuoli, comenzó a generar peligro, especialmente con las intervenciones de Ariel Muñoz y Franco Coronel, que exigieron al arquero Felipe Zenobio.


El conjunto argentino mostró escasa ambición ofensiva y priorizó sostener el resultado, lo que permitió el crecimiento del equipo peruano.


Robaldo marcó el empate y complicó el panorama


En el segundo tiempo, el desarrollo se mantuvo parejo, aunque sin demasiada claridad en ataque por parte de Tigre. La igualdad llegó a los 67 minutos, cuando Valentín Robaldo conectó una volea dentro del área y estableció el 1-1 definitivo tras una desatención defensiva.


En el tramo final, la situación se complicó aún más para la visita: Joaquín Laso fue expulsado por doble amarilla, dejando a Tigre con diez jugadores.


El árbitro brasileño Paulo Zanovelli tuvo una intensa labor disciplinaria, con ocho tarjetas amarillas y una roja.


Tigre sigue sin ganar y mira la próxima fecha


Con este resultado, Tigre acumuló ocho partidos sin triunfos y deberá reaccionar rápidamente para sostener sus aspiraciones en el certamen continental.


En la próxima jornada, recibirá a Macará el jueves 16 de abril a las 19:00, mientras que Alianza Atlético visitará a América de Cali un día antes.

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