Nardini avanza con la CAF en políticas sustentables para Malvinas Argentinas

El intendente participó de un encuentro con autoridades del organismo internacional para fortalecer proyectos de desarrollo urbano sostenible y planificación inteligente en el distrito.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, mantuvo una reunión con autoridades de la CAF para avanzar en políticas sustentables y proyectos de planificación urbana que buscan mejorar la calidad de vida en el distrito.

El encuentro se dio en el marco del programa BioDiverCiudades, una iniciativa que promueve el desarrollo local integrando biodiversidad, innovación y planificación estratégica.

De la reunión participó Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, junto a la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi.

Desde 2022, Malvinas Argentinas forma parte de este programa que impulsa políticas de desarrollo urbano sostenible, con foco en la bioeconomía y el uso eficiente de los recursos. La iniciativa reúne a gobiernos locales de la región para diseñar e implementar soluciones con impacto directo en la vida cotidiana.

En ese contexto, Nardini destacó experiencias internacionales como la de Curitiba, reconocida como la mejor Smart City 2023, donde recientemente conoció proyectos vinculados a energías limpias, tecnología aplicada a servicios públicos y participación ciudadana.

“Malvinas Argentinas se caracteriza por utilizar sus recursos de manera eficiente, siempre poniendo en el centro el bienestar de los vecinos. La planificación y la cooperación son las herramientas que nos permiten avanzar hacia un distrito cada vez mejor”, expresó el intendente.

La articulación con organismos internacionales como la CAF y el trabajo conjunto con otros municipios apunta a consolidar políticas públicas que integren innovación, sustentabilidad y desarrollo social, con una mirada a largo plazo.