Obras en el Delta de Tigre: reparan puentes, pasarelas y mejoran la iluminación

Las tareas incluyeron mejoras en accesos, iluminación y navegación en distintos puntos del Delta, con intervenciones en puentes, arroyos y espacios públicos.

El Municipio continúa con obras en el Delta de Tigre, donde se realizaron trabajos de mantenimiento en distintos puntos para mejorar la circulación, accesibilidad y seguridad de los vecinos.

Las tareas incluyeron la reparación de puentes y pasarelas, el recambio de luminarias públicas y la limpieza de vías navegables para facilitar el tránsito de embarcaciones.

Trabajos en accesos y conectividad

Las cuadrillas llevaron adelante la puesta en valor del puente vecinal ubicado detrás del CAFyS Río Capitán, además de la reconstrucción de la pasarela entre el Río Sarmiento y el arroyo Rosita.

Estas intervenciones buscan mejorar la conectividad diaria de quienes viven y se trasladan en la zona.

Mejoras en la navegación

En el arroyo Gambado se realizó el corte y retiro de un árbol caído, una tarea clave para garantizar la libre circulación de embarcaciones y evitar riesgos en la navegación.

También se avanzó con el recambio y mantenimiento de luminarias públicas sobre el arroyo San Carlos, con el objetivo de reforzar la seguridad en horarios nocturnos.

Mantenimiento general en el Delta

Los trabajos forman parte de un esquema de mantenimiento que incluye la reparación de muelles, rampas y estructuras públicas en diferentes sectores del Delta.

Según informaron desde el área, estas tareas apuntan a sostener entornos más accesibles, seguros y en mejores condiciones para la comunidad isleña.

Para consultas, los vecinos pueden comunicarse con la Delegación Delta de Tigre de lunes a viernes de 8 a 16 horas al teléfono 4512-4545 o vía WhatsApp al 11 4512 4545.