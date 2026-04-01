La UNDelta comenzó a dictar carreras universitarias en San Fernando

La UNDelta puso en marcha 12 carreras orientadas al desarrollo productivo regional. Las clases ya comenzaron en su sede de San Fernando.

La Universidad Nacional del Delta (UNDelta) comenzó a dictar sus primeras carreras de grado y tecnicaturas, en un paso clave para consolidar su funcionamiento en el norte del conurbano bonaerense. La puesta en marcha incluye 12 propuestas académicas orientadas al desarrollo productivo regional y la inserción laboral.

Las clases se iniciaron en la sede ubicada en Av. Avellaneda 2270, en el partido de San Fernando, en un espacio cedido por el municipio. La iniciativa apunta a ampliar el acceso a la educación superior pública y gratuita para estudiantes de la región, especialmente de Tigre, San Fernando y Escobar.

La UNDelta pone en marcha sus primeras carreras

La apertura del ciclo lectivo marca un hito para una institución creada en 2023 mediante la Ley Nacional N°27.727, con el objetivo de acercar la universidad a una zona que históricamente demandó mayor oferta educativa.

Entre las carreras que comenzaron a dictarse se encuentran:



Ciencia de Datos (Licenciatura y Tecnicatura Universitaria)

(Licenciatura y Tecnicatura Universitaria)

Enfermería Universitaria



Turismo y Desarrollo Sostenible (Licenciatura y Tecnicatura Universitaria)

(Licenciatura y Tecnicatura Universitaria)

Emergencias Médicas (Tecnicatura Universitaria)

(Tecnicatura Universitaria)

Gestión Deportiva (Licenciatura y Tecnicatura Universitaria)

(Licenciatura y Tecnicatura Universitaria)

Desastres y Emergencias Sanitarias (Tecnicatura Universitaria)

(Tecnicatura Universitaria)

Relaciones Internacionales y Asuntos Globales (Licenciatura y Tecnicatura Universitaria)

(Licenciatura y Tecnicatura Universitaria)

Gestión de las Instituciones Educativas (Ciclo de Complementación Curricular)



Una universidad orientada al desarrollo regional

La propuesta académica de la UNDelta está diseñada con foco en el desarrollo local, con carreras vinculadas a sectores estratégicos y una estructura que busca facilitar el acceso y la continuidad de los estudios.

El modelo incluye trayectorias flexibles, títulos intermedios, cursadas cuatrimestrales y un sistema de tutorías personalizadas para acompañar a los estudiantes durante su recorrido académico.

El proceso previo al inicio de clases

Quienes comenzaron a cursar en este ciclo participaron previamente del Curso de Preparación Universitaria (CPU), una instancia no eliminatoria ni selectiva orientada a facilitar la adaptación a la vida universitaria.

Antes del inicio de las carreras de grado, la universidad ya había desarrollado distintas actividades como diplomaturas, cursos de idiomas, programas con escuelas secundarias y charlas abiertas, como parte de su etapa inicial de funcionamiento institucional.

El origen de la Universidad Nacional del Delta

La creación de la casa de estudios fue impulsada en 2023 a partir de la sanción de su ley fundacional, con el acompañamiento de distintos dirigentes, entre ellos el ex ministro Sergio Massa, el intendente Juan Andreotti, la senadora provincial Malena Galmarini y la concejal Alicia Aparicio, entre otros.

El inicio de las carreras marca el avance más significativo en el proceso de consolidación institucional de la universidad en la región.