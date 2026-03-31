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San Fernando

Fate: la Justicia ordena pagar salarios adeudados y ratifica el convenio con el SUTNA hasta junio de 2026

Fate: la Justicia ordena pagar salarios adeudados y ratifica el convenio con el SUTNA hasta junio de 2026
La Cámara del Trabajo falló a favor del SUTNA, confirmó la vigencia del acuerdo hasta junio de 2026 y ordenó a Fate abonar salarios atrasados. El gremio convoca a una movilización en La Plata.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó a Fate abonar los salarios adeudados y ratificó la vigencia del convenio firmado con el SUTNA hasta el 30 de junio de 2026, en el marco del conflicto laboral que enfrenta a la empresa con el gremio.


El fallo de la Sala II hizo lugar al planteo del sindicato y estableció que la compañía deberá pagar los sueldos correspondientes a todos los trabajadores incluidos en la nómina al momento de la firma del acuerdo, en mayo de 2025.



Alcance del fallo sobre los salarios adeudados en Fate


De acuerdo a la resolución judicial, la medida comprende tanto los haberes vencidos y no abonados como los correspondientes a la segunda quincena de marzo y los meses de abril, mayo y junio.


La decisión se dictó a partir de un recurso de amparo presentado por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que denunció un “lock out ilegal” por parte de la empresa.


Vigencia del convenio entre Fate y SUTNA


El tribunal también reconoció la plena vigencia del acuerdo firmado entre las partes hasta el 30 de junio de 2026, un punto central en la resolución.


“En efecto, surge la celebración de un acuerdo entre el sindicato actor y la empresa demandada, fechado el 21/5/2025 y homologado por la autoridad administrativa el 29/5/2025, conforme el cual, al tiempo en que se modificó la jornada, se eliminaron ciertos rubros salariales, entre otras modificaciones beneficiosas para la empresa, conforme la cláusula 8, ésta asumió “el compromiso de no producir despidos de trabajadores sin causa”, durante la vigencia del acuerdo “prevista hasta el 30 de junio de 2026”.”, argumentó el juez de Cámara José Sudera.


Impacto en la industria del neumático


Desde el gremio advirtieron que la situación afecta a una empresa considerada estratégica dentro del sector industrial, al tratarse de la única fabricante nacional de neumáticos para camiones y colectivos.


En ese sentido, señalaron el posible impacto productivo y laboral ante una eventual paralización de la actividad.


Audiencia y movilización del SUTNA


En paralelo al fallo, el sindicato informó que participará de una audiencia virtual convocada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires este miércoles a las 12.


Además, convocó a una movilización a la Plaza San Martín de La Plata para reclamar una reunión con autoridades del gobierno bonaerense y abordar la situación del sector.

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