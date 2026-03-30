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Edicto: CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA MUTUAL DE REMISEROS Y AFINES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA MUTUAL DE REMISEROS Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (Matrícula INAES Nº 2945 / CUIT 30-71605960-6)

El Consejo Directivo de la MUTUAL DE REMISEROS Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, en cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales vigentes, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de abril de 2026, a las 10:00 horas, en la sede social sita en la calle Franklin 891, Piso 2º, Departamento “E”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:


ORDEN DEL DÍA
Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario
Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025
Elección de miembros titulares y suplentes para la renovación integral de los órganos de administración (Consejo Directivo) y de fiscalización (Junta Fiscalizadora), por finalización de mandatos


EL CONSEJO DIRECTIVO
NOTA: Se recuerda a los asociados que el quórum para sesionar válidamente será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. Transcurrida una hora de la fijada en la convocatoria sin alcanzar dicho número, la Asamblea sesionará válidamente con el número de asociados presentes. La documentación a considerar, los informes de auditoría y el padrón de asociados se encuentran a disposición para su consulta en la sede social con la antelación debida.

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