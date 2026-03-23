Lumilagro quedó en el centro de la polémica tras sugerir que despedir trabajadores abarata sus productos

La empresa de termos quedó en el centro de las críticas tras un mensaje en redes donde vinculó la contratación de trabajadores con el aumento de precios.

Un mensaje publicado por la empresa Lumilagro en su cuenta oficial de X generó una fuerte polémica en redes sociales, en medio de su proceso de reducción de personal y reconversión hacia la importación de productos.

La firma, histórica fabricante de termos en Argentina, desvinculó a unos 170 trabajadores en los últimos años y actualmente concentra gran parte de su operación en productos traídos desde China.

El mensaje de Lumilagro que generó la polémica

El posteo que desató el debate planteó un interrogante a los usuarios: “Ustedes que opinan? Preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100 mil de más para conseguir un termo de calidad? Nos reconvertimos para volver a crecer igual que en los 70’s cuando dejamos de soplar las botellas a pulmón y nos automatizamos,”.

Lejos de moderar el tono, la cuenta oficial redobló la apuesta con otro mensaje: “Quizás podemos hacer una edición limitada. De peor calidad y más caro, pero 100% fabricado en Argentina?”.

Reacciones en redes sociales

Las respuestas estuvieron mayormente marcadas por críticas hacia la empresa, especialmente por la forma en que se refirió a sus ex trabajadores.

Entre los comentarios, un usuario señaló: “A veces lo mejor es callar. La verdad que no me dan ganas de comprarle nada a una empresa que se jacta y hasta parece enorgullecerse de despedir gente para ofrecer su producto más barato”.

Otro agregó: “Tenía Lumilagro pero después de leer el tuit me veo en la obligación en conseguir otra marca, una que no esté orgullosa de dejar 100 familias sin trabajo”.

También hubo mensajes irónicos como: “Bienvenidos a los termos del hambre”.

No obstante, algunos usuarios defendieron la postura empresarial. Uno de ellos expresó: “El objetivo principal de toda empresa es perdurar en el tiempo. La única forma de perdurar en el tiempo es vender un producto competitivo”.

Menos producción y más importaciones

La polémica se da en un contexto de cambio estratégico de Lumilagro, que redujo su producción local y aumentó la importación de productos, principalmente desde China.

La planta ubicada en Tortuguitas, en la provincia de Buenos Aires, continúa operativa pero sin producción activa. Actualmente, la empresa comercializa productos provenientes del stock acumulado durante la pandemia o de importaciones.

Tras la desvinculación de unos 170 trabajadores mediante retiros voluntarios y otros mecanismos, la plantilla quedó reducida a cerca de 100 empleados, entre directos e indirectos. En su etapa de mayor actividad, la firma llegó a emplear a unas 300 personas.

Caída de la demanda y reconversión

El director ejecutivo de la compañía, Martín Nadler, explicó el contexto de la decisión: “Apagamos el horno porque tenemos mucho stock de termos con botellas de vidrio de la pandemia, cuando era muy conveniente producir”.

Además, detalló que el cambio en los hábitos de consumo provocó una caída cercana al 60% en la demanda de termos con botella de vidrio tras la pandemia.

Según indicó, la producción se frenó en 2023, en un escenario también afectado por el avance del contrabando. Sin embargo, la incorporación de nuevos productos permitió una recuperación reciente en las ventas. “La recepción fue excelente”, afirmó.