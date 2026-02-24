Panamericano de Ciclismo de Pista 2026: Argentina ganó cuatro medallas en Santiago de Chile

La Selección Argentina de ciclismo de pista logró una actuación destacada en el Panamericano de Ciclismo de Pista 2026 con una medalla de oro, dos de plata y una de bronce en Santiago de Chile. Tomás Moyano fue campeón en el Omnium.

La Selección Argentina de ciclismo de pista obtuvo cuatro medallas —una de oro, dos de plata y una de bronce— en el Panamericano de Ciclismo de Pista 2026, disputado en Santiago de Chile.

El gran protagonista fue Tomás Moyano, quien conquistó la medalla dorada en el Omnium, logrando la primera presea de oro para el país en este certamen desde 2017.

Tomás Moyano, campeón panamericano en el Omnium

El puntano hizo sonar el himno argentino en el Velódromo Peñalolén tras quedarse con la prueba combinada.

Moyano fue séptimo en el scratch, sexto en el tempo race, ganó la prueba por eliminación y sumó 167 unidades en la prueba por puntos, resultado que le permitió quedarse con el título continental.

Tras la competencia, expresó: “Es un sueño cumplido, siempre quise ser campeón panamericano y la verdad que estoy feliz por haberme quedado con esta prueba”.

Y agregó: “Es la primera vez corriendo el Omnium, es una prueba que se me da muy bien. Después de un arranque con algunos problemas pudimos remontar en la prueba por puntos para quedarnos con la dorada”.

Más podios para Argentina en Santiago de Chile

Moyano volvió a subir al podio en la última jornada junto a Rubén Ramos, con quien obtuvo la medalla de bronce en la prueba Madison.

Por su parte, Franco Buchanan consiguió la medalla plateada en la prueba por puntos, mientras que Maribel Aguirre logró otra medalla de plata en el Omnium.

La delegación argentina en el Panamericano

Completaron el equipo nacional Valentina Luna, Marcos Méndez, Lucas Vilar, Juan Rodríguez, Natalia Vera, Guadalupe Díaz, Mateo Marasas, Santiago Gruñeiro y Jenifer Francone.

La actuación argentina cerró con cuatro medallas y presencia en distintos podios del campeonato continental.