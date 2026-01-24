edición 7999 - visitas hoy 43063

Policiales / Tigre

Choque entre moto y camioneta en General Pacheco: el conductor dio positivo en el narcotest

Un motociclista resultó herido tras un choque con una camioneta cuyo conductor manejaba bajo los efectos de estupefacientes. El siniestro fue registrado por las cámaras del COT.

Un choque entre una moto y una camioneta en General Pacheco dejó como saldo a un motociclista herido, luego de que el conductor del vehículo mayor cruzara de manera imprudente una avenida mientras conducía bajo los efectos de estupefacientes. El hecho fue detectado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT).


El siniestro ocurrió cerca de la medianoche, cuando una camioneta que circulaba por la calle San Isidro ingresó sin precaución a la avenida Juan Domingo Perón y no advirtió la presencia del motociclista, quien no logró frenar e impactó contra la parte frontal del rodado.



El casco fue clave para evitar una tragedia


Tras el impacto, la víctima salió despedida y cayó violentamente sobre el asfalto. Según se informó, el casco le salvó la vida al motociclista, que sufrió heridas pero se mantuvo consciente.


De inmediato, los operadores del COT dieron aviso al móvil más cercano para asistir al herido. Minutos después arribó personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET), que brindó atención médica en el lugar y dispuso su traslado al Hospital Magdalena V. de Martínez, en General Pacheco, donde ingresó fuera de peligro.


Narcotest positivo al conductor


En tanto, los agentes le realizaron el narcotest al conductor de la camioneta, el cual arrojó resultado positivo. El procedimiento se realizó en el lugar del hecho y quedó a disposición de las autoridades competentes.


Mira el video:

