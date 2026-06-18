Teatro Municipal Pepe Soriano: renovaron la cartelera con obras gratuitas para toda la familia en Benavídez

El espacio cultural de Benavídez ofrecerá durante el fin de semana una programación que incluye una obra para adultos, un musical y una propuesta infantil. Las entradas pueden retirarse sin costo en la boletería del teatro.

El Teatro Municipal Pepe Soriano de Benavídez renovó su programación y ofrecerá durante el fin de semana una serie de propuestas culturales gratuitas destinadas a públicos de todas las edades. La cartelera incluye teatro para adultos, un espectáculo musical y una obra infantil.

El espacio cultural, ubicado en Ituzaingó 2950, mantiene su política de acceso libre y gratuito para vecinos y vecinas del distrito. Las entradas pueden retirarse en la boletería del teatro de lunes a viernes, entre las 10 y las 18 horas.

La programación comenzará el viernes 19, a las 21, con la obra teatral para mayores de 16 años "Regla de Tres Simples".

El sábado 20, también a las 21, será el turno del musical "Juan, estoy en la puerta, bajá", una propuesta destinada al público general.

Por último, el domingo 21, a las 16, se presentará la obra infantil "Ohana, una familia especial", orientada al disfrute de los más chicos y sus familias.

Desde el área de Cultura Tigre informaron que quienes deseen obtener más información sobre la programación y las actividades pueden consultar las redes sociales oficiales del área en Facebook (@Tigre.Cultura) e Instagram (@Cultura.Tigre).