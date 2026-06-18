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Tigre

Teatro Municipal Pepe Soriano: renovaron la cartelera con obras gratuitas para toda la familia en Benavídez

Agenda de verano en el Teatro Pepe Soriano: espectáculos gratuitos para toda la familia en Tigre
El espacio cultural de Benavídez ofrecerá durante el fin de semana una programación que incluye una obra para adultos, un musical y una propuesta infantil. Las entradas pueden retirarse sin costo en la boletería del teatro.

El Teatro Municipal Pepe Soriano de Benavídez renovó su programación y ofrecerá durante el fin de semana una serie de propuestas culturales gratuitas destinadas a públicos de todas las edades. La cartelera incluye teatro para adultos, un espectáculo musical y una obra infantil.


El espacio cultural, ubicado en Ituzaingó 2950, mantiene su política de acceso libre y gratuito para vecinos y vecinas del distrito. Las entradas pueden retirarse en la boletería del teatro de lunes a viernes, entre las 10 y las 18 horas.


La programación comenzará el viernes 19, a las 21, con la obra teatral para mayores de 16 años "Regla de Tres Simples".


El sábado 20, también a las 21, será el turno del musical "Juan, estoy en la puerta, bajá", una propuesta destinada al público general.


Por último, el domingo 21, a las 16, se presentará la obra infantil "Ohana, una familia especial", orientada al disfrute de los más chicos y sus familias.


Desde el área de Cultura Tigre informaron que quienes deseen obtener más información sobre la programación y las actividades pueden consultar las redes sociales oficiales del área en Facebook (@Tigre.Cultura) e Instagram (@Cultura.Tigre).

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