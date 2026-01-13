edición 7988 - visitas hoy 43315

San Isidro: El Paso Bajo Nivel Primera Junta permanecerá cerrado por obras de Trenes Argentinos

El cruce permanecerá inhabilitado por refacciones urgentes de Trenes Argentinos y se establecieron desvíos para autos y colectivos en distintos puntos del distrito.

El Paso Bajo Nivel Primera Junta en San Isidro permanecerá cerrado al tránsito por un plazo de quince días debido a obras dispuestas por Trenes Argentinos, según se informó oficialmente. Desde la empresa estatal indicaron que se trata de refacciones “urgentes y fundamentales” para aumentar los niveles de seguridad y confiabilidad para los usuarios.


Las tareas forman parte de una intervención de alta complejidad, motivo por el cual el cruce permanecerá completamente inhabilitado durante el período previsto. Desde Trenes Argentinos precisaron que algunos de los trabajos se ejecutarán en horario nocturno, con el objetivo de acelerar los tiempos de obra.



En este contexto, el Municipio de San Isidro recomendó alternativas para los vehículos particulares. Para quienes se desplacen desde y hacia el centro de la ciudad, se sugiere utilizar el Paso Bajo Nivel Almirante Brown. En tanto, para los traslados desde y hacia el Bajo y el Puerto de San Isidro, la opción indicada es el Paso Bajo Nivel España.


También se dispusieron desvíos especiales para el transporte público. El colectivo 168, con destino a la Ciudad de Buenos Aires, circulará por Primera Junta, 25 de Mayo, Roque Sáenz Peña y la avenida del Libertador.


La línea 60, en sentido al Bajo y Puerto de San Isidro, transitará por avenida Santa Fe, Roque Sáenz Peña, avenida del Libertador y Primera Junta. En sentido hacia Capital Federal, el recorrido será por Primera Junta, 25 de Mayo, Alem, Rivadavia, Roque Sáenz Peña y avenida Santa Fe.


Por su parte, el colectivo 437 hacia el Bajo y Puerto de San Isidro circulará por Diego Palma, avenida Centenario, Roque Sáenz Peña, avenida del Libertador y Primera Junta. En sentido hacia Boulogne y Garín, el recorrido previsto es Primera Junta, avenida del Libertador, Ayacucho y avenida Centenario.


Finalmente, se informó que se sumarán agentes de Tránsito para acompañar los desvíos y que ambas zonas contarán con cartelería informativa, con el fin de ordenar la circulación durante el tiempo que duren las obras.

