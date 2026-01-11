Ciro Martínez dejó atrás el bajo perfil y confirmó su romance

Un intercambio de mensajes en Instagram terminó por confirmar la relación entre Ciro Martínez y Luli Bass, luego de varios días de rumores y versiones sobre el vínculo.

Después de varios días de rumores y versiones cruzadas, Ciro Martínez terminó por confirmar su relación sentimental con Luli Bass, bajista de su banda, a través de un intercambio público en redes sociales que despejó cualquier especulación.

La señal llegó en el día del cumpleaños del cantante, cuando Luciana Valdés, nombre real de la música, compartió en sus historias de Instagram un video de ambos sobre el escenario acompañado por un mensaje directo y afectuoso: “Muy feliz cumpleaños, mi amor”. La publicación fue replicada por el propio Martínez, quien respondió con un breve pero elocuente “¡Gracias, hermosa!”, dejando así en evidencia el vínculo.

Hasta ese momento, la relación se había mantenido en un marco de bajo perfil, pese a que días antes había sido mencionada en el programa Puro Show (El Trece). Allí, la panelista Fernanda Iglesias aseguró que el líder de Los Piojos estaba en pareja con su bajista, aunque ambos intentaban evitar la exposición pública.

Según se señaló en el ciclo televisivo, el cantante no suele exhibir su vida privada, en parte por antecedentes que lo vinculan con una imagen de “mujeriego” y “pirata”, lo que explicaría su decisión de mantener distancia del foco mediático en cuestiones personales.

El intercambio en redes sociales terminó por confirmar una relación que, hasta ahora, se había desarrollado lejos de los flashes, marcando un gesto poco habitual en la manera en que Martínez suele manejar su intimidad.