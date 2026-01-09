Vicente López: robaron a un jubilado en avenida Maipú y el ladrón fue detenido tras un seguimiento por cámaras

El hecho ocurrió durante la mañana, cuando un hombre de 78 años fue asaltado mientras subía a un colectivo. El sospechoso fue identificado por el sistema de monitoreo municipal y detenido minutos después.

Un jubilado de 78 años fue víctima de un robo en plena avenida Maipú, en una de las zonas más transitadas de Vicente López, y el autor del hecho fue detenido a los pocos minutos gracias al seguimiento realizado por las cámaras del sistema municipal de monitoreo y al trabajo coordinado con la patrulla local y la Policía.

El episodio ocurrió durante la mañana, en la intersección de Maipú y San Martín, cuando la víctima se disponía a subir a un colectivo. En ese momento, el delincuente se acercó y, en una maniobra rápida, le arrebató una cadena de oro con una cruz y un dije con una fecha de alto valor sentimental, para luego huir entre los transeúntes.

Desde la central de monitoreo ESCUDO, los operadores detectaron de inmediato al sospechoso a través de las cámaras de seguridad. Según se informó, se trataba de un hombre que merodeaba de forma insistente por la zona, lo que permitió iniciar un seguimiento en tiempo real y reconstruir con precisión su recorrido.

Las imágenes registraron el momento del robo y la posterior fuga por distintas calles del barrio. Incluso cuando el sospechoso intentó cambiarse la prenda superior para despistar, el monitoreo constante permitió mantenerlo identificado en todo momento.

En paralelo, efectivos de la patrulla municipal asistieron al jubilado y le tomaron declaración, lo que aportó datos clave sobre el hecho y las características del atacante. Con esa información, el hombre fue interceptado minutos más tarde en la intersección de avenida Maipú y Santa Rosa.

El sospechoso, de 33 años, fue trasladado a la Comisaría de Florida, donde quedó a disposición de la Justicia. En el procedimiento también se logró recuperar el dije sustraído, lo que permitió avanzar rápidamente en la causa.

El caso volvió a poner en relieve el uso de tecnología aplicada a la seguridad, así como la articulación entre el sistema de monitoreo, el patrullaje municipal y las fuerzas policiales, que permitió una intervención rápida en una zona de alta circulación.