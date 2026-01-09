Pilar: investigan a un agente por herir de bala a un compañero durante una guardia

El hecho ocurrió dentro de una base de la Fuerza Barrial de Aproximación cuando el personal se preparaba para iniciar la jornada. La víctima, de 22 años, permanece internada en terapia intensiva tras cuatro cirugías.

Un agente de la Policía Bonaerense, de 22 años, permanece en estado grave luego de recibir un disparo accidental efectuado con el arma reglamentaria de un compañero, dentro de una base de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) en el partido de Pilar.

Según la reconstrucción preliminar, el hecho ocurrió la semana pasada, alrededor de las 9:30, cuando el personal se preparaba para dar inicio a la jornada laboral, dentro de la base ubicada sobre la avenida Dardo Rocha (ex Ruta 25). En ese contexto, otro efectivo de 25 años manipulaba su arma, y la principal hipótesis sostiene que el disparo se produjo de manera accidental.

Tras ser impactado por el proyectil, el joven agente, identificado como L. E. M., fue trasladado de urgencia en un patrullero hasta el Hospital Central de Pilar. Posteriormente, se confirmó que el efectivo es vecino de la localidad de Gorina, en el partido de La Plata.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, el agente que efectuó el disparo quedó a disposición de la comisaría Primera de Pilar, mientras se aguardan las directivas de la fiscalía interviniente. Hasta el momento, no se confirmó si el arma fue secuestrada para la realización de peritajes, y el efectivo involucrado permanece en libertad.

En paralelo, familiares y allegados del policía herido iniciaron una cadena de oración tras confirmarse la gravedad de su estado de salud. “Quería pedirles de todo corazón que pidan en nombre de mi hermano L. E. M. En este momento él está en quirófano”, expresó su hermana a través de una publicación en Facebook.

“Les pido que se tomen unos minutos y pidan de todo corazón para que él pueda salir adelante. Sé que las oraciones y la fe de toda la gente lo va a ayudar a darle fuerzas”, agregó, junto a una imagen del joven y una fotografía de la Virgen de Luján.

Según confirmaron familiares en las últimas horas, el policía ya fue intervenido quirúrgicamente en cuatro oportunidades, debido a la complejidad de las lesiones. El proyectil ingresó por el hombro izquierdo, alcanzó el abdomen y comprometió al menos un pulmón, por lo que continúa internado en terapia intensiva, luchando por su vida.