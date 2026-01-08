Lamb Weston cerrará su fábrica de Munro y unos 100 trabajadores quedan sin empleo

La multinacional Lamb Weston cerrará su fábrica ubicada en Munro, partido de Vicente López, y concentrará la producción en Mar del Plata en el marco de una reorganización industrial.

Alrededor de 100 trabajadores quedarán sin empleo en Munro, partido de Vicente López, tras la decisión de la multinacional Lamb Weston de cerrar su planta ubicada en esa localidad. El cierre forma parte de un proceso de reorganización de su red industrial, que implicará la centralización de la producción en Mar del Plata.

La fábrica de Munro dejará de operar luego de que la compañía resolviera concentrar su actividad productiva en el Parque Industrial de Mar del Plata, donde durante 2025 realizó una inversión superior a USD 320 millones para poner en marcha la planta más grande del grupo en el continente americano.

El cierre impacta de manera directa en el entramado industrial del norte del conurbano bonaerense. La decisión implica la desvinculación de aproximadamente un centenar de trabajadores, en un contexto marcado por ajustes productivos y cierres de establecimientos.

El negocio de Lamb Weston en la Argentina tiene un perfil mayoritariamente exportador. Entre el 80% y el 85% de su producción se destina a distintos mercados de la región.

En el mercado interno, la compañía concentra su actividad en la venta de papas fritas congeladas a restaurantes y mercados mayoristas, mientras que la comercialización directa al consumidor final ocupa un rol menor.

Desde la empresa explicaron que la medida se inscribe en una estrategia de eficiencia global. Sylvia Wilks, Chief Supply Chain Officer de Lamb Weston, afirmó: “Estas acciones forman parte de nuestra estrategia más amplia para mejorar la rentabilidad y fortalecer la eficiencia operativa en toda nuestra red global de manufactura…”.

Además del cierre de la planta de Munro, la compañía informó que reducirá de manera temporal la operación de una línea productiva en los Países Bajos.

Un contexto de cierres industriales

El cierre de la planta de Munro se suma a una serie de ajustes industriales registrados en el país durante los últimos meses, en un escenario donde la competitividad, la productividad y la escala se volvieron factores determinantes.

En octubre de 2025, la empresa sueca SKF cerró su histórica planta de Tortuguitas, con más de un siglo de actividad en el país.

En noviembre, Whirlpool anunció el cierre de su fábrica de lavarropas en Pilar, con la salida de unos 220 trabajadores. Ese mismo mes, la avícola Granja Tres Arroyos cerró su planta de Concepción del Uruguay, como parte de un proceso de reestructuración productiva.