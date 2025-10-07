Lamb Weston inauguró una planta de papas fritas congeladas en Mar del Plata para abastecer a América Latina

La empresa global de alimentos puso en marcha una planta de 40.000 metros cuadrados en la Provincia de Buenos Aires, con capacidad para procesar 90.000 toneladas de papas por año. El 80% de la producción se exportará a Brasil y otros mercados de la región.

Buenos Aires, 7 de octubre de 2025. – Lamb Weston Holdings, Inc. (NYSE: LW), proveedor global líder de productos de papa congelados, anunció la apertura oficial de su nueva planta de producción de 40.000 metros cuadrados ubicada en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.

La inauguración marca la finalización de un proyecto de varios años destinado a construir una planta de última generación para satisfacer las necesidades de los clientes de productos de papa premium en el creciente mercado latinoamericano.

Con la tecnología más avanzada, la planta tiene la capacidad de procesar 90.000 toneladas de papas por año, produciendo más de 100 variedades de productos congelados. Ya está completamente operativa y realizó sus primeros envíos a Brasil. En total, el 80% de la producción será exportada a Brasil y otros mercados de América Latina, aprovechando la ubicación estratégica del Puerto de Mar del Plata.



“Estamos entusiasmados de alcanzar este importante hito para la compañía, ya que la planta de Mar del Plata será un activo estratégico clave para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y expandir nuestro negocio en América Latina”, señaló Mike Smith, presidente y CEO de Lamb Weston.

“Esta gran inauguración marca la culminación de nuestra misión de construir una planta moderna y de última generación, estableciendo nuevos estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad, diseñada a medida para cumplir con los requisitos de nuestros clientes”, agregó.



Por su parte, Romina Broda, vicepresidente y gerente general de América Latina, destacó la importancia de la inversión:



“Abrir nuestras puertas en Mar del Plata es significativo para Lamb Weston y nuestros clientes, pero también para Argentina, ya que inyecta ingresos adicionales en la región, incorpora talento argentino experimentado e innovador, y nos permite abastecer con orgullo a toda América Latina con nuestras queridas papas fritas”, afirmó.

“Nos complace invertir en la industria local y, juntos, llevar la calidad argentina a toda la región”, añadió.



Hasta la fecha, Lamb Weston generó 250 empleos directos, incluyendo puestos administrativos, técnicos, ingenieros y operarios, y se espera que el proyecto genere aproximadamente 3.000 empleos indirectos. Además, la compañía trabaja con más de 100 productores locales para abastecerse de materias primas de la más alta calidad.

La nueva planta incorpora prácticas eficientes y sostenibles, con procesos diseñados para minimizar el desperdicio y maximizar el uso de los recursos naturales.

Acerca de Lamb Weston

Lamb Weston es un proveedor líder de productos congelados de papa y batata para restaurantes y comercios minoristas de todo el mundo. Durante 75 años, la compañía lideró la industria en innovación, introduciendo desarrollos que simplifican la gestión operativa de sus clientes y mejoran la calidad de sus productos.

Desde los campos donde se cultivan las papas hasta sus alianzas estratégicas con restaurantes y distribuidores, Lamb Weston mantiene una filosofía clara: “cuando miramos una papa, vemos posibilidades”.