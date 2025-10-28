Otro golpe a la industria: SKF cierra su planta en Tortuguitas y a despide de 150 empleados

La multinacional sueca SKF cerró su planta de Tortuguitas, poniendo fin a más de un siglo de producción local de rulemanes. La decisión afecta a 150 trabajadores y responde a un plan global de reestructuración industrial.

La empresa SKF Industrial Americas y Australia, de origen sueco, anunció el cierre definitivo de su planta industrial en Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, tras más de un siglo de presencia en el país. La decisión deja sin empleo a 150 trabajadores y marca el final de la producción local de rulemanes y autopartes.

Según el comunicado oficial, la compañía resolvió cesar las actividades de fabricación como parte de una “estrategia para optimizar su presencia global y concentrarse en plantas de producción más grandes, tecnológicamente avanzadas e innovadoras”.

"Tras una evaluación exhaustiva de diversas soluciones alternativas, finalmente no se pudo identificar una opción viable para mantener las operaciones de la planta de Tortuguitas. La decisión de cerrar fue, sin duda, difícil, pero necesaria para garantizar la competitividad global de SKF a largo plazo", explicó Manish Bhatnagar, presidente de SKF Industrial Americas y Australia. El ejecutivo además expresó su agradecimiento al personal que formó parte de la empresa en los últimos años.

La planta de Tortuguitas, inaugurada hace décadas, llegó a contar con casi 500 operarios, pero en los últimos años redujo su personal debido a las dificultades del contexto industrial argentino, la presión impositiva y los cambios en la escala global de producción.

De acuerdo con fuentes del sector industrial, la decisión de la casa matriz habría sido tomada en 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando se impusieron restricciones a los pagos al exterior para la importación de insumos. Desde entonces, la compañía comenzó una reconversión del negocio local, centrada en la comercialización de productos importados para mantener la continuidad del mercado argentino.

"Las actividades de fabricación en la planta de Tortuguitas cesarán de inmediato y la producción se transferirá a otras plantas de la red global de SKF", confirmó la firma en su comunicado.

Un nuevo golpe para el sector autopartista

El sector autopartista argentino atraviesa una crisis prolongada, con más de 50 empresas que cerraron su actividad industrial en los últimos 15 años, principalmente por falta de competitividad, alta carga fiscal y rigidez laboral.

El presidente ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), Juan Cantarella, lamentó la noticia: “Es una pena este anuncio. Lamentablemente es otro caso que se suma a las más de 50 empresas autopartistas que cerraron su actividad industrial en los últimos 15 años. Debemos avanzar cuanto antes en reformas estructurales que nos permitan ganar competitividad productiva, sin exportar impuestos y con esquemas laborales modernos y adaptados a las nuevas tecnologías”.

Cantarella agregó que “la macroeconomía es esencial para dar previsibilidad a las inversiones, pero no suficiente. Debemos avanzar hacia esquemas pragmáticos que mejoren la eficiencia sistémica”.

Con este cierre, SKF Tortuguitas se suma a la lista de fábricas emblemáticas que dejan de producir en el país, reflejando la pérdida de competitividad estructural de la industria argentina frente a otros mercados más flexibles y con menores costos.