Colonia de Verano 2026 en Tigre: cientos de chicos disfrutan deportes y juegos en pleno enero

Hasta el 13 de febrero, los niños y adolescentes participan en actividades deportivas, recreativas y acuáticas en 19 polideportivos del distrito, mientras se realizan mejoras en la infraestructura.

Con la llegada del verano, Tigre abrió su Colonia de Verano 2026, que recibe a cientos de chicos y adolescentes en 19 polideportivos del distrito. Las actividades se desarrollan hasta el 13 de febrero e incluyen deportes, juegos y recreación.

El inicio de la colonia representa una alternativa de recreación para quienes no pueden salir de vacaciones, ofreciendo un espacio seguro para socializar y mantenerse activos.

Actividades variadas y adaptadas a cada edad

Los chicos participan en natación, vóley, fútbol, deportes de campo y juegos recreativos, guiados por profesores especializados.



Preescolares y niños pequeños disfrutan de juegos lúdicos y actividades acuáticas.



Adolescentes acceden a deportes grupales y actividades de mayor desafío.



En el microestadio Ciudad de Benavídez, se desarrollan propuestas especiales y la visita de los Reyes Magos, que entregan regalos y se toman fotos con los chicos.



La colonia también cuenta con espacios adaptados para quienes requieren actividades inclusivas, garantizando participación y diversión para todos.

Infraestructura y mejoras en los polideportivos

Mientras se desarrollan las actividades, el Municipio realiza trabajos de remodelación, mantenimiento y mejora de canchas, incluyendo:



Remodelación del ingreso al polideportivo Güemes de Benavídez.



Mantenimiento del Salón de Usos Múltiples (SUM) .

.

Próxima instalación de pasto sintético en varias canchas.



Estas mejoras permiten que los espacios sean más seguros y funcionales para chicos, adolescentes y familias.

Inscripciones y participación

La Colonia de Verano 2026 se extiende hasta el 13 de febrero en todos los polideportivos del distrito. Para consultas o inscripciones, los vecinos pueden comunicarse con la Subsecretaría de Deportes al 4512-3357/8 o por correo sideportes@sanisidro.gob.ar.