El Sitema de Salud de Tigre atendió más de dos millones de consultas en 2025

El sistema público del Municipio de Tigre creció en cantidad y complejidad de atenciones, con hospitales, centros de salud y ambulancias del SET disponibles todo el año.

Durante 2025, el sistema de salud público del Municipio de Tigre registró más de 2.100.000 atenciones a pacientes, mostrando un incremento respecto a años anteriores. El distrito cuenta con hospitales, centros de salud y ambulancias del Sistema de Emergencias Tigre (SET) disponibles los 365 días.

El crecimiento no solo se observa en cantidad, sino también en complejidad de los casos atendidos. Durante el último año, el intendente Julio Zamora inauguró el Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular "Dr. Genaro Serantes", equipado con un angiógrafo digital, 12 camas de alta complejidad, 2 camas de shock room y 4 quirófanos de última generación.

En todo el territorio, Tigre dispone de 23 Centros de Atención Familiar y de Salud (CAFyS), junto con espacios médicos de diagnóstico inmediato (HDI) en Benavídez, Don Torcuato y Tigre centro. Además, el distrito cuenta con hospitales especializados: Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”, Odontológico “Dr. Ricardo Guardo” y Oftalmológico “Dr. Ramón Carrillo”.

Durante 2025, el sistema sanitario local realizó 250.000 estudios de diagnóstico por imágenes, incluyendo resonancias magnéticas, tomografías computadas, eco doppler y radiografías digitales, entre otros.

El Sistema de Emergencias Tigre (SET) continuó su labor con ambulancias destinadas a emergencias dentro del distrito. Durante el último año, los operadores recibieron aproximadamente 130.000 llamadas, reforzando la capacidad de respuesta rápida ante situaciones críticas.