Pago anticipado del ABL en San Isidro: cómo acceder al descuento del 10%

El Municipio de San Isidro puso en vigencia un beneficio fiscal para el inicio de 2026 que contempla un descuento del 10% en la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales (ABL) para los vecinos que opten por abonar el año completo de manera anticipada.

La medida, establecida en la Ordenanza Impositiva 2026 aprobada por el Concejo Deliberante, estará disponible del 1° al 30 de enero y está dirigida exclusivamente a contribuyentes cumplidores, es decir, aquellos que no registren deudas al 31 de octubre de 2025.

Desde el Municipio detallaron que los fondos recaudados a través del ABL se destinan a múltiples servicios esenciales. “La contrapartida de estas tasas comprende, entre otras cosas, el mantenimiento del sistema de seguridad y la Patrulla Municipal, la realización de obras públicas, los programas de deporte y cultura, el mantenimiento y la limpieza de las calles, el alumbrado público y la puesta en valor de plazas y parques”, explicaron oficialmente.

Para facilitar el acceso al beneficio, los vecinos que cumplan con los requisitos no deberán realizar trámites adicionales. La boleta anual con el descuento aplicado será enviada directamente a los domicilios, junto con la boleta mensual habitual.

Quienes deseen verificar su estado de cuenta o confirmar si se encuentran habilitados para acceder al descuento pueden hacerlo ingresando a:

www.sanisidro.gob.ar/arsi