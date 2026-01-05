edición 7980 - visitas hoy 45321

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Don Torcuato: Julio Zamora recorrió obras públicas que ejecuta el Municipio de Tigre

Julio Zamora supervisó la construcción de una senda aeróbica en Don Torcuato
El intendente recorrió la zona oeste de la localidad para supervisar el avance de una senda aeróbica y nuevas dársenas de estacionamiento.

En Don Torcuato oeste, el intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió y supervisó distintas obras públicas que el Municipio de Tigre ejecuta en la zona, vinculadas a la mejora de la infraestructura urbana y los espacios de uso comunitario.


Los trabajos incluyen la construcción de una senda aeróbica y dársenas de estacionamiento, proyectos orientados a acompañar el crecimiento del barrio y optimizar la circulación y el uso del espacio público por parte de los vecinos y vecinas.


Durante la recorrida, el jefe comunal señaló: “Estamos avanzando en lo que respecta a las dársenas en este sector de la ciudad para dar respuesta al crecimiento de la población. Además, comenzamos con la construcción de un espacio para el disfrute y deporte que tiene como objetivo continuar fortaleciendo los lazos de la comunidad con actividades al aire libre y lugares de encuentro”.


En cuanto a la senda aeróbica, desde el Municipio informaron que la primera etapa contempla un trazado de 1.500 metros sobre Avenida del Golf / Avenida María, en el tramo comprendido entre Regina Pacini de Alvear y Posadas.


Asimismo, avanzan las tareas para la construcción de dársenas de estacionamiento sobre la calle Regina y en el cruce de Avenida del Golf y Posadas, con el objetivo de mejorar el ordenamiento vehicular en la zona.

Últimas Noticias

Graves daños materiales tras un incendio en una cervecería de Pilar
Graves daños materiales tras un incendio en una cervecería de Pilar
Asesinaron a un policía en San Martín durante un tiroteo en Billinghurst
Asesinaron a un policía en San Martín durante un tiroteo en Billinghurst
Vicente López solo recibirá pagos digitales en el Municipio y el Cementerio desde enero
Vicente López solo recibirá pagos digitales en el Municipio y el Cementerio desde enero
El cierre del Tren Mitre en verano: impacto económico, turístico y social en Tigre
El cierre del Tren Mitre en verano: impacto económico, turístico y social en Tigre
Moody’s calificó nuevamente a Escobar por su solidez financiera
Moody’s calificó nuevamente a Escobar por su solidez financiera
Gendarmería secuestró casi tres toneladas de marihuana en un camión que viajaba desde Misiones a San Fernando
Gendarmería secuestró casi tres toneladas de marihuana en un camión que viajaba desde Misiones a San Fernando