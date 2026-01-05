Don Torcuato: Julio Zamora recorrió obras públicas que ejecuta el Municipio de Tigre

El intendente recorrió la zona oeste de la localidad para supervisar el avance de una senda aeróbica y nuevas dársenas de estacionamiento.

En Don Torcuato oeste, el intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió y supervisó distintas obras públicas que el Municipio de Tigre ejecuta en la zona, vinculadas a la mejora de la infraestructura urbana y los espacios de uso comunitario.

Los trabajos incluyen la construcción de una senda aeróbica y dársenas de estacionamiento, proyectos orientados a acompañar el crecimiento del barrio y optimizar la circulación y el uso del espacio público por parte de los vecinos y vecinas.

Durante la recorrida, el jefe comunal señaló: “Estamos avanzando en lo que respecta a las dársenas en este sector de la ciudad para dar respuesta al crecimiento de la población. Además, comenzamos con la construcción de un espacio para el disfrute y deporte que tiene como objetivo continuar fortaleciendo los lazos de la comunidad con actividades al aire libre y lugares de encuentro”.

En cuanto a la senda aeróbica, desde el Municipio informaron que la primera etapa contempla un trazado de 1.500 metros sobre Avenida del Golf / Avenida María, en el tramo comprendido entre Regina Pacini de Alvear y Posadas.

Asimismo, avanzan las tareas para la construcción de dársenas de estacionamiento sobre la calle Regina y en el cruce de Avenida del Golf y Posadas, con el objetivo de mejorar el ordenamiento vehicular en la zona.