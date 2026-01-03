edición 7978 - visitas hoy 18763

Tigre

Avanza el Plan de Asfaltos en Don Torcuato: obras sobre la calle Lugones

El intendente Julio Zamora recorrió los trabajos del Plan de Asfaltos en Don Torcuato, que se desarrollan sobre la calle Lugones, entre Gallardo y Emilio Lamarca, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular.

El Municipio de Tigre informó que avanza con el Plan de Asfaltos en Don Torcuato, donde se ejecutan obras sobre la calle Lugones, entre Gallardo y Emilio Lamarca, con una intervención total de 2000 metros cuadrados.


El intendente Julio Zamora supervisó los trabajos y recorrió la zona, donde dialogó con vecinos y vecinas del barrio y escuchó las problemáticas que atraviesa la comunidad.


“Estamos en la intersección de Posadas y Lugones donde vamos a realizar el nuevo asfalto para los vecinos. Estas calles estaban destruidas por el paso de AySA y las dejaron sin recomponer. Los vecinos están contentos de que el Gobierno local esté presente con estas obras en el barrio”, señaló el jefe comunal.


Además de la intervención sobre la calle Lugones, el proyecto contempla la ejecución de 1000 metros cuadrados de carpeta asfáltica sobre la calle Posadas, lo que permitirá mejorar la circulación vehicular y el estado general de las calles del sector.


El Plan de Asfaltos de Tigre es un programa permanente del Municipio, que se desarrolla en distintas localidades del distrito con el objetivo de optimizar la conectividad urbana y la calidad de vida de la comunidad.

