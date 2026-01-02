Un predio de 1.200 metros cuadrados que permanecía cerrado será transformado en una plazoleta con juegos, mobiliario urbano y una dársena para colectivos que ordenará el tránsito en la zona.

Martínez contará con una nueva plazoleta sobre la calle Edison, a partir de la transformación de un predio que se encontraba abandonado y cerrado al público. El espacio está ubicado en Edison al 2050 y tiene una superficie de 1.200 metros cuadrados.

La intervención se realiza a través de un proyecto público-privado, mediante el cual el Municipio avanza en la recuperación de un sector urbano que permanecía sin uso, con el objetivo de convertirlo en un nuevo espacio verde para el barrio.

La nueva plazoleta contará con juegos infantiles, iluminación, bancos, mesas y una dársena para colectivos, que permitirá ordenar la circulación vehicular y facilitar el acceso al transporte público en la zona.

Desde la Subsecretaría de Espacio Público de San Isidro señalaron que el lugar se convertirá en un punto de encuentro para los vecinos, con impacto positivo en la calidad de vida del barrio, al promover la interacción social y el bienestar ambiental.

Los trabajos comenzaron en 2025, se desarrollan en articulación con una empresa privada local y, según lo previsto, finalizarán en las próximas semanas.