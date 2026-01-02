Subsidios de luz y gas: el Gobierno lanzó una nueva web y explicó qué deben hacer quienes ya tenían el beneficio

Con la puesta en marcha del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, el Gobierno habilitó una plataforma oficial para consultas, reclamos y revisiones. A quiénes alcanza y qué pasa con quienes ya estaban inscriptos.

El Gobierno nacional puso en funcionamiento una nueva web oficial para la gestión de los subsidios de luz y gas, en el marco de la implementación del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que redefine el acceso a la asistencia estatal para los servicios energéticos residenciales en todo el país.

La medida se basa en el Decreto 943/2025, que unificó los criterios de subsidio para la electricidad, el gas natural, el gas propano por redes y las garrafas de gas licuado de petróleo de 10 kilos. Desde este esquema, el sistema distingue únicamente entre hogares que reciben subsidio y hogares que abonan la tarifa plena, según sus ingresos, patrimonio y condición socioeconómica.

En este contexto, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, habilitó el sitio https://www.argentina.gob.ar/subsidios donde los usuarios pueden consultar si reciben el subsidio, verificar el estado de una solicitud o pedir una revisión de su situación particular.

¿Qué deben hacer quienes ya tenían subsidio de luz y gas?

Los usuarios que ya contaban con subsidios en las tarifas de luz y gas no deben realizar ningún trámite nuevo, siempre que estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) y que su situación económica no haya cambiado.

Con la entrada en vigencia del nuevo régimen, el beneficio se mantiene de forma automática. No obstante, se recomienda verificar el estado del subsidio desde la web oficial o a través de la app Mi Argentina, ingresando con CUIL y contraseña.

Quiénes sí deben realizar un trámite

Deben inscribirse o solicitar una revisión:



Quienes utilizan garrafas y eran beneficiarios del ex Programa Hogar .

Personas que percibían la Tarifa Social de Gas .

Hogares que consideran que su situación socioeconómica cambió y necesitan una reevaluación.



Para completar el trámite, se solicita contar con el número de medidor, datos de la factura, DNI, CUIL de los integrantes del hogar y un correo electrónico activo.

Quiénes pueden acceder al subsidio

El nuevo esquema establece que podrán acceder al subsidio los hogares cuyos ingresos netos sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el Indec. También se incluyen aquellos hogares que cuenten con:



Certificado de Vivienda del ReNaBaP .

Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Certificado Único de Discapacidad (CUD).



Las bonificaciones se aplican sobre los consumos base. En electricidad, el descuento es del 50% durante todo el año; en gas por redes, rige en los meses de mayor consumo. De manera excepcional, durante 2026 se suma una bonificación adicional del 25% en enero, que se reduce progresivamente hasta diciembre.