La familia de Oscar Olivera, que murió atropellado en el Corredor Bancalari, reclama justicia

El hecho ocurrió el domingo 28 de diciembre en el Corredor Bancalari. La víctima, Oscar Olivera, estaba por cumplir 50 años y esperaba su primer hijo. La conductora dio positivo en alcoholemia y fue excarcelada tras pagar una fianza.

La muerte de Oscar Olivera, un hombre que estaba por cumplir 50 años y esperaba convertirse en padre por primera vez, generó una profunda consternación en Tigre. El hecho ocurrió el domingo 28 de diciembre, cuando fue atropellado por una camioneta Jeep Renegade mientras cruzaba el Corredor Bancalari.

Una cámara de seguridad registró el momento en el que Olivera intentaba atravesar la traza y fue embestido por el vehículo conducido por Yesica Loreley Quevedo. Las imágenes, consideradas impactantes, muestran cómo el cuerpo de la víctima fue despedido varios metros hacia la banquina.

El test de alcoholemia realizado a la conductora arrojó 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre, pese a que en la provincia de Buenos Aires rige la tolerancia cero. Tras el impacto, Quevedo fue detenida e imputada por homicidio culposo, aunque el martes recuperó la libertad luego de pagar una fianza, una situación que provocó indignación y dolor en el entorno de la víctima.

Según se informó, el fiscal a cargo de la causa, José Amallo, no fue notificado de este paso procesal. Fuentes judiciales aclararon que se trata de un delito excarcelable. La investigación había comenzado en la fiscalía del también fiscal de San Isidro Cosme Iribarren.

El dolor de la familia quedó reflejado en los testimonios públicos. Paola, pareja de Oscar, expresó: “Lo mataron de una manera muy brutal. Necesitamos justicia y queremos justicia. Que esto no quede impune, que se sepa toda la verdad y que esta persona pague como se merece. Me robaron todo, me robaron el futuro. No va a conocer a su bebé”.

Entre lágrimas, recordó la rutina diaria de su pareja: “Él se levantaba todos los días a las cuatro de la mañana. A las cinco y media salió de casa. Siempre me mandaba un mensaje cuando llegaba: ‘Amor, llegué bien’. Ese día no me contestó más. Después llegó toda mi familia a comunicarme este lamentable hecho”.

Por su parte, Karina, hermana de la víctima, relató el impacto que atraviesa la familia: “A nosotros nos avisaron a las diez de la mañana. Recién ayer pudimos enterrar a nuestro hermano. Ahora estamos sacando fuerzas de donde no tenemos para pedir justicia por él”.

La mujer también pidió la colaboración de testigos: “Si alguien vio algo, lo que sea, que se acerque. Como nos pasó a nosotros, mañana le puede tocar a otro. Esto no puede quedar así”.

La familia sostiene que la conductora circulaba alcoholizada y cuestiona su accionar posterior al impacto. “Ella iba alcoholizada. Pagó una fianza y salió en libertad. Nosotros queremos justicia porque le robó todo a nuestro hermano”, agregó Karina.

Oscar Olivera vivía en Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, y el próximo 7 de enero iba a cumplir 50 años. Según contó su pareja, los fines de semana modificaba su recorrido habitual debido a que el colectivo cercano a su casa no circulaba con normalidad.

Respecto a la acusada, se informó que es oriunda de Merlo, reside actualmente en Lomas de Zamora y posee un emprendimiento de mats para yoga. La camioneta involucrada, registrada a su nombre, acumula siete infracciones por exceso de velocidad impagas en distritos como Tigre, San Isidro, Merlo, Ituzaingó y Dolores, con una deuda cercana a los 1.800.000 pesos.