Un hombre murió tras ser atropellado en el camino Bancalari de Tigre

La víctima tenía 49 años y se dirigía a su trabajo en Nordelta. El hecho ocurrió el domingo por la mañana y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Un hombre de 49 años murió atropellado en la mañana del domingo 28 de diciembre mientras se dirigía a su lugar de trabajo, en un trágico accidente vial ocurrido en el Corredor Bancalari, en el partido de Tigre.

La víctima fue identificada como Ramón Oscar Olivera, empleado de mantenimiento en Nordelta, quien caminaba hacia su destino cuando fue embestido por un vehículo a metros de la entrada al complejo.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana, a la altura de los barrios privados Santa Bárbara y Santa Barbarita. El impacto fue captado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes forman parte de la investigación.

El vehículo involucrado fue un Jeep blanco, conducido por una mujer de 41 años.

Tras el siniestro, el test de alcoholemia realizado a la conductora dio positivo, con 0,63 gramos de alcohol en sangre.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y se encuentra en etapa de investigación.

Si bien ya se conocieron las imágenes del hecho, los familiares de la víctima solicitan la colaboración de testigos que puedan aportar información o imágenes que ayuden a esclarecer el hecho.